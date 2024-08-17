Вихованець футбольного клубу Карпати загинув на фронті у Курській області

Ігор Северенчук на фронті. Фото: Оброшинське територіальне товариство

Під час боїв у Курській області загинув досвідчений український воїн Ігор Северенчук. До початку повномасштабної війни він грав у футбол на регіональному рівні.

Вихованець ДЮСШ "Карпати" понад два роки провів на фронті, повідомив у Instagram львівський клуб.

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Ігор Северенчук приєднався до української армії у квітні 2022 року. Він служив у званні сержанта десантно-штурмового взводу та захищав країну у багатьох гарячих точках фронту.

Ігор Северенчук на фронті. Фото: instagram.com/karpaty_school/

За останні два з половиною роки Северенчука було удостоєно бойових нагород. Він став кавалером "Хреста пошани", був нагороджений медаллю "Незламним героям російсько-української війни", нагрудним знаком "За військову доблесть", "Золотим хрестом" та орденом "За мужність".

Захисник України загинув 13 серпня під час виконання військової операції у Курській області неподалік села Погребки. У Северенчука залишилися батьки, брат, дружина та син. Бійцю було 31 рік.

Ким був Северенчук до війни

Ігор з дитинства захоплювався футболом та став випускником ДЮСШ "Карпати". Він виступав за львівську команду на першості ДЮФЛ, а згодом став гравцем молодіжного складу ужгородської "Говерли". Потім захищав кольори низки аматорських клубів Львівщини.

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