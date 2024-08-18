ЛНЗ и Кривбасс одержали победы в матчах третьего тура УПЛ

Матч "Верес" — "Кривбасс". Фото: "Кривбасс"

В Украинской премьер-лиге 18 августа прошли матчи третьего тура. ЛНЗ принимал "Рух", а "Верес" сыграл с "Кривбассом".

Победы одержали команды из Черкасс и Кривого Рога, сообщил портал Новини.LIVE.

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ЛНЗ — "Рух"

В матче в Черкассах ЛНЗ не был фаворитом игры с "Рухом", но львовяне потеряли важных игроков и подошли к матчу не в оптимальном составе.

При этом "Рух" первым открыл счет. На 51-й минуте Квасница совершил рейд с правого фланга со смещением в центр и пробил в правый угол ворот.

ЛНЗ удалось сравнять счет после выхода на поле новичка Момо. На 72-й минуте форвард обыграл двух игроков у углового на левом фланге, сыграл в центр на Яшари, остановившем мяч под удар Тиллю и люксембуржец расстрелял ворота.

На 82-й минуте команда из Черкас удвоила счет. Пасич с левого фланга пробил издали под правую стойку.

Точку в матче поставил Яшари с пенальти на 8-й добавленной минуте.

ЛНЗ — "Рух" — 3:1

Голы: Тилль, 72, Г. Пасич, 82, Яшари, 90+8 (пен.) — Квасница, 51

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Салиху, Муравский, Дайко — Тилль (Бар, 90+1), Яшари, Олейник (Бойко, 60) — Молло (Наумец, 85), Ассинор (Момо, 60), Г. Пасич.

"Рух": Ледвий — Рунич, Холод, Дидык, Роман — Федор, Пидгурский, Притула — Квасница, Краснопир, Карабин (Клайвер, 76).

Предупреждение: Тилль — Роман

"Верес" — "Кривбасс"

Разъяренная после вылета из Лиги Европы команда из Кривого Рога быстро открыла счет. На 12-й минуте Соса получил передачу от Вакулко к правому флангу штрафной и пробивал в дальний угол. Кожухар отбил мяч, но Принс был первым на добивании — 0:1.

Хуже положение "Вереса" стало на 28-й минуте, когда Смеян за грубый фол на Кузике заработал вторую желтую карточку и покинул поле.

В начале второго тайма составы выровнялись. Дахновский шел на свидание с вратарем и Романчук остановил его перед штрафной — прямая красная карточка за фол последней надежды.

На 81-й минуте после фола на Кузыке Стецьков с пенальти сделал счет 0:2.

"Верес" — "Кривбасс" — 0:2

Голы: Принс, 12, Стецьков, 81 (пен.)

"Верес": Кожухар — Протасевич, (Гакман, 62) Гончаренко, Вовченко, Смиян — Шарай, Кучеров (Клец, 75), Яго, Дахновский (Куция, 62) — Степанюк (Луан, 62) — Гайдучик (Мрвальевич, 71) .

"Кривбасс": Клищук — Понедельник, Романчук, Стецьков, Дибанго (Драмбаев, 56) — Бизимана (Конате, 56), Вакулко (Бандейра, 87) — Д. Кузик, Лунев (Хомченовский, 46), Соса — Принс (Кожушко, 64).

Предупреждение: Смеян, Гончаренко — Лунев

Удаление: Смиян, 28 (второе предупреждение) — Романчук, 51 (фол последней надежды).

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