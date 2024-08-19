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Трубін отримав травму — коли український голкіпер повернеться на поле

19 серпня 2024 11:41
Валерій Ковалевич - Редактор
Трубін отримав травму незадовго до важливих матчів збірної України
Анатолій Трубін у матчі за "Бенфіку". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/
Валерій Ковалевич - Редактор

Головний тренер збірної України Сергій Ребров дізнався неприємну новину незадовго до старту нового сезону в Лізі Націй. Голкіпера національної команди Анатолія Трубіна травмовано.

Молодий футболіст зазнав пошкодження у складі "Бенфіки", повідомляє офіційний сайт клубу.

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У матчі другого туру чемпіонату Португалії з футболу "Бенфіка" з великим рахунком обіграла команду "Каза Пія" з рахунком 3:0. Анатолій Трубін декілька разів урятував "орлів" від пропущеного гола. Українець зазнав травми під час поєдинку, але зумів дограти зустріч до фінального свистка.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін під час матчу. Фото: instagram.com/slbenfica/

Коли Трубін повернеться на поле

У воротаря збірної України зафіксовано розтягнення зв'язок лівого гомілковостопного суглоба. Термін відновлення при таких травмах становлять декілька тижнів. У Трубіна не розрив, а саме розтягнення зв'язок, до того ж він зумів дограти матч, а не попросив заміни.

Велика ймовірність того, що Трубін пропустить наступний поєдинок за "Бенфіку". Суперником "орлів" стане "Ештрела". Два тижні відновлення може вистачити для того, щоб голкіпер повернувся на поле.

Таким чином Трубін має встигнути повернутися на поле до початку поєдинків збірної України у Лізі Націй. Першим суперником "синьо-жовтих" стане команда Албанії. Поєдинок відбудеться 7 вересня.

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спорт футбол Збірна України з футболу Бенфіка Анатолій Трубін травма

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