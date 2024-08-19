Трубин получил травму незадолго до важных матчей сборной Украины

Анатолий Трубин в матче за "Бенфику". Фото: instagram.com/anatoliytrubin81/

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров узнал неприятную новость незадолго до старта нового сезона в Лиге Наций. Голкипер национальной команды Анатолий Трубин травмирован.

Молодой футболист получил повреждение в составе "Бенфики", сообщает официальный сайт клуба.

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В матче второго тура чемпионата Португалии по футболу "Бенфика" с крупным счетом обыграла команду "Каза Пия" со счетом 3:0. Анатолий Трубин несколько раз спас "орлов" от пропущенного гола. Украинец получил травму по время поединка, но сумел доиграть встречу до финального свистка.

Анатолий Трубин во время матча. Фото: instagram.com/slbenfica/

Когда Трубин вернется на поле

У вратаря сборной Украины зафиксировано растяжение связок левого голеностопного сустава. Сроки восстановление при таких травмах составляют несколько недель. У Трубина не разрыв, а именно растяжение связок, к тому же он сумел доиграть матч, а не попросил замену.

Велика вероятность того, что Трубин пропустит следующий поединок за "Бенфику". Соперником "орлов" станет "Эштрела". Двух недель восстановления может хватить для того, чтобы голкипер вернулся на поле.

Таким образом Трубин должен успеть вернуться на поле к началу поединков сборной Украины в Лиге Наций. Первым соперником "сине-желтых" станет команда Албании. Поединок состоится 7 сентября.

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