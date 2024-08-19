Анчелотти раскритиковал Реал из-за ничьи в чемпионате Испании

Карло Анчелотти отвечает на вопросы об игре. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Мальорку" в выездном поединке первого тура чемпионата Испании по футболу. Поединок завершился вничью со счетом 1:1, "бланкос" доигрывали встречу в меньшинстве.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал причину, из-за которой его команда не сумела добиться победы, сообщает официальный сайт клуба.

Читайте также:

Карло Анчелотти доволен тем, как его подопечные действовали в первой половине игры. "Реал" сумел забить быстрый гол усилиями Родриго и упустил несколько моментов у чужих ворот. Но после перерыва ситуация на поле изменилась.

Килиан Мбаппе в матче Ла Лиги. Фото: Reuters/Nacho Doce

Почему "Реал" не сумел победить

Во втором тайме футболисты столичной команды не сумели найти баланс на поле. Анчелотти признал, что защитники плохо взаимодействовали у своих ворот, "Реал" мог даже проиграть этот поединок.

"Мы играем в атакующий футбол, но одним из главных факторов, которые помогают добиваться успеха, является баланс в обороне. В этом матче его не было. Не буду искать оправдания. Мы просто должны лучше играть в футбол", — заявил Анчелотти.

Наставник "Реала" пообещал извлечь уроки из неудачного результата команды. Анчелотти понимает, что послужило причиной потери баланса в обороне, и пообещал исправить ситуацию.

Следующий матч "Реал" проведет против "Вальядолида" в воскресенье, 25 августа.

Напомним, Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока.

Тренер "Ромы" оценил дебют Довбика и объяснил, чего не хватает украинцу.

Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе.

Футболисты "Кривбасса" спровоцировали скандал после победы над "Вересом".

"Барселона" продаст Левандовского и еще двух звезд, чтобы избежать кризиса.