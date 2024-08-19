Анчелотти раскритиковал Реал из-за ничьи в чемпионате Испании

Анчелотти раскритиковал Реал после ничьей в матче с Мальоркой
Мадридский "Реал" не сумел обыграть "Мальорку" в выездном поединке первого тура чемпионата Испании по футболу. Поединок завершился вничью со счетом 1:1, "бланкос" доигрывали встречу в меньшинстве.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти назвал причину, из-за которой его команда не сумела добиться победы, сообщает официальный сайт клуба.
Карло Анчелотти доволен тем, как его подопечные действовали в первой половине игры. "Реал" сумел забить быстрый гол усилиями Родриго и упустил несколько моментов у чужих ворот. Но после перерыва ситуация на поле изменилась.
Почему "Реал" не сумел победить
Во втором тайме футболисты столичной команды не сумели найти баланс на поле. Анчелотти признал, что защитники плохо взаимодействовали у своих ворот, "Реал" мог даже проиграть этот поединок.
"Мы играем в атакующий футбол, но одним из главных факторов, которые помогают добиваться успеха, является баланс в обороне. В этом матче его не было. Не буду искать оправдания. Мы просто должны лучше играть в футбол", — заявил Анчелотти.
Наставник "Реала" пообещал извлечь уроки из неудачного результата команды. Анчелотти понимает, что послужило причиной потери баланса в обороне, и пообещал исправить ситуацию.
Следующий матч "Реал" проведет против "Вальядолида" в воскресенье, 25 августа.
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