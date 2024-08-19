Анчелотті розкритикував Реал через нічию в чемпіонаті Іспанії

Карло Анчелотті відповідає на запитання про гру. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Мадридський "Реал" не зміг обіграти "Мальорку" у виїзному поєдинку першого туру чемпіонату Іспанії з футболу. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1, "бланкос" догравали зустріч у меншості.

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті назвав причину, через яку його команда не зуміла здобути перемогу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Карло Анчелотті задоволений тим, як його підопічні діяли у першій половині гри. "Реал" зумів забити швидкий гол зусиллями Родріго і втратив кілька моментів біля чужих воріт. Але після перерви ситуація на полі змінилася.

Кіліан Мбаппе у матчі Ла-Ліги. Фото: Reuters/Nacho Doce

Чому "Реал" не зміг перемогти

У другому таймі футболісти столичної команди не змогли знайти баланс на полі. Анчелотті визнав, що захисники погано взаємодіяли біля своєї брами, "Реал" міг навіть програти цей поєдинок.

"Ми граємо в атакувальний футбол, але одним з головних чинників, які допомагають досягати успіху, є баланс в обороні. У цьому матчі його не було. Не шукатиму виправдання. Ми просто повинні краще грати у футбол", — заявив Анчелотті.

Наставник "Реала" пообіцяв здобути уроки з невдалого результату команди. Анчелотті розуміє, що спричинило втрату балансу в обороні, і пообіцяв виправити ситуацію.

Наступний матч "Реал" проведе проти "Вальядоліду" у неділю, 25 серпня.

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