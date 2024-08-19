Мареска назвал роль Мудрика в Челси в новом сезоне

Михаил Мудрик (в центре снизу) на тренировке "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

В первом туре чемпионата Англии по футболу "Челси" проиграл в Лондоне "Манчестер Сити" со счетом 0:2. Футболист сборной Украины Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска в интервью официальному сайту клуба объяснил, почему украинец не сыграл против действующих чемпионов Англии.

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Энцо Мареска признал, что Михаил Мудрик должен был выйти на поле в игре с "Манчестер Сити", однако ход матча неудачно развивался для "синих". Тренер принял ответственность за поражение своей команды и заявил, что ему приходится принимать сложные решения.

Мареска руководит тренировкой "Челси". Фото: instagram.com/chelseafc/

Что ждет Мудрика в новом сезоне

Энцо Мареска рассказал, что ему было сложно выбрать основной состав на матч против команды Хосепа Гвардиолы. Тренер объяснил, что те футболисты, которые оказались на скамейке запасных, заслуживали шанс сыграть с чемпионами Англии.

"Работа тренера заключается в том, чтобы принимать тяжелые решения и брать на себя ответственность. Игроки могут это принимать, могут не понимать причин, почему остаются в запасе. В конечном итоге только я отвечаю за результат", — напомнил Мареска.

Тренер "Челси" заверил, что все игроки команды смогут проявить себя в матчах этого сезона. У Михаила Мудрика появится больше шансов стать основным футболистом, если переговоры об уходе Рахима Стерлинга из клуба завершатся трансфером игрока.

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