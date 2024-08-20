Бенфика собирается пригласить голкипера для замены Трубину

Бенфика ищет замену Трубину после травмы украинца
Сезон 2024/2025 начался неудачно для вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. Молодой футболист получил травму в матче чемпионата Португалии за "Бенфику".
При самом благоприятном стечении обстоятельств украинец пропустит неделю, сообщает Diario de Transferencias.
Анатолий Трубин получил травму в матче второго тура чемпионата Португалии, в котором "Бенфика" обыграла "Касса Пиа" со счетом 3:0. Во время поединка голкипер растянул связки левого голеностопного сустава. Он доиграл встречу до финального свистка, но в ближайших матчах на поле не выйдет.
"Бенфика" хочет заменить Трубина
Украинский голкипер является основным футболистом португальской команды. Тренерский штаб "орлов" не доверяет другим вратарям во главе с Самуэлем Соарешем. В ближайшее время "Бенфика" пригласит нового голкипера, который будет защищать ворота команды до выздоровления Трубина. Пока не известно, о каком вратаре идет речь.
Одновременно с этим в сборной Украины надеются на то, что Анатолий успеет восстановиться и набрать форму перед матчами национальной команды в Лиге Наций. В сентябре подопечные Сергея Реброва будут противостоять Албании и Чехии.
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