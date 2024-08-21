Ярмоленко розповів про підтримку Динамо перед матчем із Зальцбургом

Вінгер "Динамо" Андрій Ярмоленко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 21 серпня в Любліні проведе домашній матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти РБ "Зальцбург". Перед грою відбулася передматчева пресконференція.

Під час спілкування з журналістами Андрій Ярмоленко висловився про підтримку та відсутність можливості грати у Києві, передає пресслужба "Динамо".

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Лідер "Динамо" заявив, що команді важко через неможливість грати вдома, у Києві.

При цьому Андрій підкреслив, що багато українських військових підтримують "Динамо", і команда в першу чергу грає для них.

"Знаємо, що багато наших захисників є уболівальниками "Динамо", й насамперед ми граємо для них", — сказав Ярмоленко.

Говорячи про підтримку в Любліні, Ярмоленко зауважив, що там зараз багато українців, які були змушені переїхати через агресію російських терористів.

Андрій визнав, що під час матчів з "Партизаном" і "Рейнджерс" команда відчувала їхню підтримку, і він сподівається, що на наступному матчі вона буде ще сильнішою.

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