Шовковський про футбол Зальцбурга та його амбітність перед грою з Динамо

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" 21 серпня в Любліні проведе домашній матч проти РБ "Зальцбург". Перед грою відбулася пресконференція головних тренерів.

Олександр Шовковський перед грою розповів, чи знає сильні сторони суперника, передає пресслужба "Динамо".

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Шовковський про сильні сторони "Зальцбурга"

Шовковський відзначив, що у суперника молода та амбітна команда, яка грає у швидкісний футбол і намагається диктувати свої умови на футбольному полі.

Фахівець підкреслив, що вся атака "Зальцбурга" буде загострювати гру в Любліні. При цьому він не став виділяти когось з футболістів суперника.

Також Шовковський відзначив, що про рівень "Зальцбурга" говорить те, що клуб постійно виграє чемпіонат та бере участь у Лізі чемпіонів.

"Гра складається із багатьох факторів, у тому числі з організації дій і в обороні, і в атаці, а також у перехідних фазах. Команда готується, ми вивчали суперника і готові завтра вийти на футбольне поле", — сказав Шовковський.

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