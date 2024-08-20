Шовковський про футбол Зальцбурга та його амбітність перед грою з Динамо

Шовковський назвав плюси Зальцбурга перед грою з Динамо в Лізі чемпіонів
Київське "Динамо" 21 серпня в Любліні проведе домашній матч проти РБ "Зальцбург". Перед грою відбулася пресконференція головних тренерів.
Олександр Шовковський перед грою розповів, чи знає сильні сторони суперника, передає пресслужба "Динамо".
Шовковський про сильні сторони "Зальцбурга"
Шовковський відзначив, що у суперника молода та амбітна команда, яка грає у швидкісний футбол і намагається диктувати свої умови на футбольному полі.
Фахівець підкреслив, що вся атака "Зальцбурга" буде загострювати гру в Любліні. При цьому він не став виділяти когось з футболістів суперника.
Також Шовковський відзначив, що про рівень "Зальцбурга" говорить те, що клуб постійно виграє чемпіонат та бере участь у Лізі чемпіонів.
"Гра складається із багатьох факторів, у тому числі з організації дій і в обороні, і в атаці, а також у перехідних фазах. Команда готується, ми вивчали суперника і готові завтра вийти на футбольне поле", — сказав Шовковський.
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