Динамо Київ цікавиться підписанням іспанського нападника Марка Гуаля

Марк Гуаль на тренировке "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

У київському "Динамо" вважають, що у них проблеми на позиції центрального нападника, оскільки немає рівноцінної заміни для Владислава Ваната. Матвія Пономаренка вважають ще дуже молодим, а Владиславу Супрязі просто не щастить.

За інформацією Телеграм-каналу "Інсайди від Пасічника 2.0", клуб може підписати легіонера.

Читайте також:

Марк Гуаль. Фото: sport.se.pl

Ким цікавиться "Динамо"

Джерело стверджує, що "Динамо" може невдовзі підписати 28-річного іспанського форварда Марка Гуаля.

Цього нападника взимку 2022 року підписав "Дніпро-1", але через початок російського повномасштабного вторгнення іспанець не дебютував за українців і покинув команду.

Минулого сезону форвард грав за "Легію", в складі якої забив вісім голів та зробив чотири асисти в 33 матчах.

Гуаль за свою кар’єру виступав за "Севілью", "Сарагосу", "Жирону", "Кастілью", "Алькорон" та "Ягеллонію". Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 1,30 млн євро.

Джерело також зазначило, що Гуаль є не єдиним варіантом "Динамо" на позицію нападника.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.

Судаков продовжить кар'єру в Англії — "Шахтар" змушений продати гравця.

Лідер українського клубу побився з тренером — деталі скандалу.

Ребров запросить до збірної новачків із "Динамо" — один із них викликається вперше.

"Бенфіка" шукає заміну Трубіну після травми українця.