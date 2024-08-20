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Динамо планирует подписать бывшего нападающего Днепра-1 и Жироны

20 августа 2024 22:29
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Динамо Киев интересуется подписанием испанского нападающего Марка Гуаля
Марк Гуаль на тренировке "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

В киевском "Динамо" считают, что у них проблемы на позиции центрального нападающего, поскольку нет равноценной замены для Владислава Ваната. Матвея Пономаренко считают еще очень молодым, а Владиславу Супряге просто не везет.

По информации Телеграмм-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", клуб может подписать легионера.

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Марк Гуаль
Марк Гуаль. Фото: sport.se.pl

Кем интересуется "Динамо"

Источник утверждает, что "Динамо" может подписать 28-летнего испанского форварда Марка Гуаля.

Этого нападающего зимой 2022-го подписал "Днепр-1", но из-за начала российского полномасштабного вторжения испанец не дебютировал за украинцев и покинул команду.

В прошлом сезоне форвард играл за "Легию", в составе которой забил восемь голов и совершил четыре ассиста в 33 матчах.

Гуаль за свою карьеру выступал за "Севилью", "Сарагосу", "Жирону", "Кастилью", "Алькорон" и "Ягеллонию". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,30 млн евро.

Источник также отметил, что Гуаль не единственный вариант "Динамо" на позицию нападающего.

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