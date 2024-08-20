Динамо Киев интересуется подписанием испанского нападающего Марка Гуаля

Марк Гуаль на тренировке "Днепра-1". Фото: "Днепр-1"

В киевском "Динамо" считают, что у них проблемы на позиции центрального нападающего, поскольку нет равноценной замены для Владислава Ваната. Матвея Пономаренко считают еще очень молодым, а Владиславу Супряге просто не везет.

По информации Телеграмм-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", клуб может подписать легионера.

Читайте также:

Марк Гуаль. Фото: sport.se.pl

Кем интересуется "Динамо"

Источник утверждает, что "Динамо" может подписать 28-летнего испанского форварда Марка Гуаля.

Этого нападающего зимой 2022-го подписал "Днепр-1", но из-за начала российского полномасштабного вторжения испанец не дебютировал за украинцев и покинул команду.

В прошлом сезоне форвард играл за "Легию", в составе которой забил восемь голов и совершил четыре ассиста в 33 матчах.

Гуаль за свою карьеру выступал за "Севилью", "Сарагосу", "Жирону", "Кастилью", "Алькорон" и "Ягеллонию". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,30 млн евро.

Источник также отметил, что Гуаль не единственный вариант "Динамо" на позицию нападающего.

Напомним, Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала.

Ребров пригласит в сборную новичков из "Динамо" — один из них вызывается впервые.

"Бенфика" ищет замену Трубину после травмы украинца.