Динамо Киев интересуется подписанием испанского нападающего Марка Гуаля

Динамо планирует подписать бывшего нападающего Днепра-1 и Жироны
В киевском "Динамо" считают, что у них проблемы на позиции центрального нападающего, поскольку нет равноценной замены для Владислава Ваната. Матвея Пономаренко считают еще очень молодым, а Владиславу Супряге просто не везет.
По информации Телеграмм-канала "Инсайды от Пасечника 2.0", клуб может подписать легионера.
Кем интересуется "Динамо"
Источник утверждает, что "Динамо" может подписать 28-летнего испанского форварда Марка Гуаля.
Этого нападающего зимой 2022-го подписал "Днепр-1", но из-за начала российского полномасштабного вторжения испанец не дебютировал за украинцев и покинул команду.
В прошлом сезоне форвард играл за "Легию", в составе которой забил восемь голов и совершил четыре ассиста в 33 матчах.
Гуаль за свою карьеру выступал за "Севилью", "Сарагосу", "Жирону", "Кастилью", "Алькорон" и "Ягеллонию". Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,30 млн евро.
Источник также отметил, что Гуаль не единственный вариант "Динамо" на позицию нападающего.
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