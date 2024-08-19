Зальцбург заинтересован в трансфере Владислава Ваната из Динамо

Владислав Ванат на матче против "Карпат". Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" летом может продать одну из своих звезд. Интересно, что претендентом на футболиста является австрийский "Зальцбург".

Об этом сообщил украинский комментатор Виктор Вацко в эфире своего YouTube-канала.

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По словам Вацко, "Зальцбург" заинтересовал 22-летний нападающий "Динамо" Владислав Ванат, являющийся самым дорогим футболистом клуба.

Относительно Ваната, Вацко добавил, что интерес "Зальцбурга" был, но в последнее время неизвестно, интересует ли клуб до сих пор такой вариант.

При этом такой трансфер Вацко считает маловероятным, поскольку "Динамо" захочет за футболиста 20-25 млн евро. При этом статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 10 млн евро.

Относительно слухов о заинтересованности "Интера" и "Бетиса" к Ванату, источник отметил, что никаких переговоров или сообщений о заинтересованности не было.

В этом сезоне Ванат провел в составе "Динамо" пять матчей, где забил два гола и совершил два ассиста.

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