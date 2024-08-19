Пихаленок сделал важное заявление перед матчем с Зальцбургом

Александр Пихаленок во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник киевского "Динамо" Александр Пихаленок заверил, что напряженный график матчей не окажется значения на игру команды в поединках с "РБ Зальцбургом". Украинская команда готовится к противостоянию с австрийцами в четвертом раунде квалификации Лиги чемпионов.

Пихаленок объяснил, почему не обращает внимания на собственную игровую статистику, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

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В третьем туре украинской Премьер-лиги "Динамо" обыграло на выезде "Карпаты" несмотря на то, что львовские футболисты забили гол в ворота Георгия Бущана уже на первой минуте матча. Александр Пихаленок стал одним из лучших игроков в составе киевской команды и помог ей победить со счетом 3:1.

Пихаленок в матче против "Карпат". Фото: пресс-служба клуба

Что Пихаленок сказал о "Динамо"

Уже в среду, 21 августа, подопечные Александра Шовковского сыграют в Люблине с "РБ Зальцбург". Победитель этого противостояния попадет в групповой этап Лиги чемпионов. Пихаленок заверил, что у "Динамо" хватит сил для успешной игры в двух турнирах.

Александр Пихаленок с мячом. Фото: пресс-служба клуба

Александр Шовковский дал возможность отдохнуть лидерам команды в матче с "Карпатами". После игры Александр Пихаленок заявил, что в "Динамо" хватает футболистов для выступления в нескольких турнирах.

"Хорошо, что мне удалось забить и "Рейнджерс" в Лиге чемпионов, и "Карпатам" в чемпионате Украины. Но для меня не важна индивидуальная статистика. Победы команды — вот, что имеет значение", — заявил Пихаленок.

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