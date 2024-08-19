Пихальонок зробив важливу заяву перед матчем із Зальцбургом

Олександр Пихальонок під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник київського "Динамо" Олександр Пихальонок запевнив, що напружений графік матчів не виявиться значення на гру команди у поєдинках із "РБ Зальцбург". Українська команда готується до протистояння з австрійцями у четвертому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

Пихальонок пояснив, чому не звертає уваги на власну ігрову статистику, повідомляє ПРОФУТБОЛ Digital.

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У третьому турі української Прем'єр-ліги "Динамо" обіграло на виїзді "Карпати" попри те, що львівські футболісти забили гол у ворота Георгія Бущана вже на першій хвилині матчу. Олександр Пихальонок став одним із найкращих гравців у складі київської команди та допоміг їй перемогти з рахунком 3:1.

Пихальонок у матчі проти "Карпат". Фото: пресслужба клубу

Що Пихальонок сказав про "Динамо"

Вже в середу, 21 серпня, підопічні Олександра Шовковського зіграють у Любліні із "РБ Зальцбург". Переможець цього протистояння потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів. Пихальонок запевнив, що "Динамо" вистачить сил для успішної гри у двох турнірах.

Олександр Пихальонок із м'ячем. Фото: пресслужба клубу

Олександр Шовковський дав можливість відпочити лідерам команди у матчі з "Карпатами". Після гри Олександр Пихальонок заявив, що у "Динамо" вистачає футболістів для виступу у кількох турнірах.

"Добре, що мені вдалося забити й "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів, і "Карпатам" у чемпіонаті України. Але для мене не важлива індивідуальна статистика. Перемоги команди — ось, що має значення", — заявив Пихальонок.

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