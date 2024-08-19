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Зірку Динамо хоче купити майбутній суперник киян в Лізі чемпіонів

19 серпня 2024 18:31
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Зальцбург зацікавлений у трансфері Владислава Ваната з Динамо
Владислав Ванат на матчі проти "Карпат". Фото: "Динамо"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" влітку може продати одну із своїх зірок. Цікаво, що претендентом на футболіста є австрійський "Зальцбург".

Про це повідомив український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами Вацко, "Зальцбург" зацікавив 22-річний нападник "Динамо" Владислав Ванат, який наразі є найдорожчим футболістом клубу.

Стосовно Ваната, Вацко додав, що інтерес "Зальцбурга" був, але останнім часом невідомо, чи клубу досі цікавий такий варіант.

При цьому такий трансфер Вацко вважає малоймовірним, оскільки "Динамо" захоче за футболіста 20-25 млн євро. При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 10 млн євро.

Стосовно чуток про зацікавленість "Інтера" та "Бетіса" до Ваната, джерело зазначило, що ніяких переговорів чи повідомлень про зацікавленість не було.

Цього сезону Ванат провів у складі "Динамо" п’ять матчів, де забив два голи та зробив два асисти.

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"Динамо" дозаявило футболіста збірної України на матчі із "Зальцбургом" у Лізі чемпіонів.

футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Ванат РБ Зальцбург

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