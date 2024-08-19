Зальцбург зацікавлений у трансфері Владислава Ваната з Динамо

Владислав Ванат на матчі проти "Карпат". Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" влітку може продати одну із своїх зірок. Цікаво, що претендентом на футболіста є австрійський "Зальцбург".

Про це повідомив український коментатор Віктор Вацко в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами Вацко, "Зальцбург" зацікавив 22-річний нападник "Динамо" Владислав Ванат, який наразі є найдорожчим футболістом клубу.

Стосовно Ваната, Вацко додав, що інтерес "Зальцбурга" був, але останнім часом невідомо, чи клубу досі цікавий такий варіант.

При цьому такий трансфер Вацко вважає малоймовірним, оскільки "Динамо" захоче за футболіста 20-25 млн євро. При цьому статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 10 млн євро.

Стосовно чуток про зацікавленість "Інтера" та "Бетіса" до Ваната, джерело зазначило, що ніяких переговорів чи повідомлень про зацікавленість не було.

Цього сезону Ванат провів у складі "Динамо" п’ять матчів, де забив два голи та зробив два асисти.

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