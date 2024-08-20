Шовковский о футболе Зальцбурга и его амбициозности перед игрой с Динамо

Шовковский назвал плюсы Зальцбурга перед игрой с Динамо в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" 21 августа в Люблине проведет домашний матч против РБ "Зальцбург". Перед игрой прошла пресс-конференция главных тренеров.
Александр Шовковский перед игрой рассказал, знает ли сильные стороны соперника, передает пресс-служба "Динамо".
Шовковский о сильных сторонах "Зальцбурга"
Шовковский отметил, что у соперника молодая и амбициозная команда, играющая в скоростной футбол и пытающаяся диктовать свои условия на футбольном поле.
Специалист подчеркнул, что вся атака "Зальцбурга" будет обострять игру в Люблине. При этом он не стал выделять кого-либо из футболистов соперника.
Также Шовковский отметил, что об уровне "Зальцбурга" говорит, что клуб постоянно выигрывает чемпионат и участвует в Лиге чемпионов.
"Игра состоит из многих факторов, в том числе по организации действий и в обороне, и в атаке, а также в переходных фазах. Команда готовится, мы изучали соперника и готовы завтра выйти на футбольное поле", — сказал Шовковский.
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