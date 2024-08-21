Ярмоленко рассказал о поддержке Динамо перед матчем с Зальцбургом

Не для Суркиса — Ярмоленко рассказал, для кого играет Динамо Киев
Киевское "Динамо" 21 августа в Люблине проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против РБ "Зальцбург". Перед игрой состоялась предматчевая пресс-конференция.
Во время общения с журналистами Андрей Ярмоленко высказался о поддержке и отсутствии возможности играть в Киеве, передает пресс-служба "Динамо".
Ярмоленко о поддержке болельщиков
Лидер "Динамо" заявил, что команде тяжело из-за невозможности играть дома, в Киеве.
При этом Андрей подчеркнул, что многие украинские военные поддерживают "Динамо", и команда в первую очередь играет для них.
"Знаем, что многие наши защитники являются болельщиками "Динамо", и в первую очередь мы играем для них", — сказал Ярмоленко.
Говоря о поддержке в Люблине, Ярмоленко отметил, что там сейчас много украинцев, вынужденных переехать из-за агрессии российских террористов.
Андрей признал, что во время матчей с "Партизаном" и "Рейнджерс" команда чувствовала их поддержку, и он надеется, что на следующем матче она будет еще сильнее.
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