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У Зальцбурга семь футболистов не сыграют с Динамо

21 августа 2024 00:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
У Зальцбурга переполнен лазарет перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов
Футболисты "Зальцбурга". Фото: "РБ Зальцбург"
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Киевское "Динамо" 21 августа в Люблине проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург". Перед игрой оказалось, что у соперника переполнен лазарет.

Об эпидемии травм у австрийцев сообщил портал Sport.ua.

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По информации от австрийского клуба, у них переполнен лазарет, в котором находятся семь футболистов.

В матче против "Динамо" "РБ Зальцбург" не сможет рассчитывать на защитников Хендри Бланка, Дауда Гиндо и Леандро Моргалла, на полузащитников Диона Камери и Такуму Кавамуру, нападающих Фернандо дос Сантоса Педро и Карима Конате.

Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов команды проведут в польском Люблине. Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.

В предыдущей двух стадиях "Динамо" прошло сербский "Партизан" (6:2, 3:0) и шотландский "Рейнджерс" (1:1, 2:0). "РБ Зальцбург" в третьем квалификационном раунде одолел нидерландский Твенте (2:1, 3:3).

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футбол Лига чемпионов Динамо РБ Зальцбург

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