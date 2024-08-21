У Зальцбурга переполнен лазарет перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов

У Зальцбурга семь футболистов не сыграют с Динамо
Киевское "Динамо" 21 августа в Люблине проведет домашний матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "РБ Зальцбург". Перед игрой оказалось, что у соперника переполнен лазарет.
Об эпидемии травм у австрийцев сообщил портал Sport.ua.
Травмы игроков "Зальцбурга"
По информации от австрийского клуба, у них переполнен лазарет, в котором находятся семь футболистов.
В матче против "Динамо" "РБ Зальцбург" не сможет рассчитывать на защитников Хендри Бланка, Дауда Гиндо и Леандро Моргалла, на полузащитников Диона Камери и Такуму Кавамуру, нападающих Фернандо дос Сантоса Педро и Карима Конате.
Первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов команды проведут в польском Люблине. Ответная игра запланирована на 27 августа в австрийском Зальцбурге.
В предыдущей двух стадиях "Динамо" прошло сербский "Партизан" (6:2, 3:0) и шотландский "Рейнджерс" (1:1, 2:0). "РБ Зальцбург" в третьем квалификационном раунде одолел нидерландский Твенте (2:1, 3:3).
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