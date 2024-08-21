Протасов назвав головну проблему Динамо перед матчем із РБ Зальцбург

Тренери Олександр Шовковський та Олег Гусєв. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній форвард київського "Динамо" Олег Протасов прокоментував поєдинки української команди проти австрійського "РБ Зальцбурга". Переможець протистояння зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Протасов назвав слабке місце в організації гри "Динамо", повідомляє "Український футбол".

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У середу, 21 серпня, "Динамо" прийме у Любліні "РБ Зальцбург". Київська команда на шляху до четвертого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів пройшла сербський "Партизан" та шотландський "Рейнджерс", але тепер на команду Олександра Шовковського чекає складніший суперник.

Футболісти "Динамо" під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Протасов сказав про шанси Динамо на перемогу

Колишній форвард біло-синіх Олег Протасов вважає "РБ Зальцбург" небезпечною командою. Попри те, що у розпорядженні Пепейна Лендерса немає світових зірок, його підопічні активно пресингують і вміють реалізовувати моменти біля чужих воріт.

"Форма "Динамо" ще далека від оптимальної, я впевнений, але дуже вже непогана, враховуючи, що сезон тільки почався. Команда Шовковського біжить, добре грає в атаці, у кожній грі створює моменти", — розповів Протасов.

Руслан Ротань та Олег Протасов. Фото: УНІАН

Експерт додав, що слабкою стороною "Динамо" є гра в обороні. Шовковський досі не визначився з ідеальним поєднанням центральних захисників. Протасов вважає, що киянам потрібно працювати над командними діями в обороні.

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