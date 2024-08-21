Протасов назвал главную проблему Динамо перед матчем с РБ Зальцбург

Тренеры Александр Шовковский и Олег Гусев. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Протасов прокомментировал поединки украинской команды против австрийского "РБ Зальцбург". Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Протасов назвал слабое место в организации игры "Динамо", сообщает "Украинский футбол".

Читайте также:

В среду, 21 августа, "Динамо" примет в Люблине "РБ Зальцбург". Киевская команда на пути к четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов прошла сербский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс", но теперь команду Александра Шовковского ждет более сложный соперника.

Футболисты "Динамо" во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Протасов сказал о шансах Динамо на победу

Бывший форвард "бело-синих" Олег Протасов считает "РБ Зальцбург" опасной командой. Несмотря на то, что в распоряжении Пепейна Лендерса нет мировых звезд, его подопечные активно прессингуют и умеют реализовывать моменты у чужих ворот.

"Форма "Динамо" еще далека от оптимальной, я уверен, но уж очень неплохая, учитывая, что сезон только начался. Команда Шовковского бежит, хорошо играет в атаке, в каждой игре создает моменты", — рассказал Протасов.

Руслан Ротань и Олег Протасов. Фото: УНИАН

Эксперт добавил, что слабой стороной "Динамо" является игра в обороне. Шовковский до сих пор не определился с идеальным сочетанием центральных защитников. Протасов считает, что киевлянам необходимо работать над командными действиями в обороне.

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира.

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала.

У "Зальцбурга" семь футболистов не сыграют с "Динамо".