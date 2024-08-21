Протасов назвал главную проблему Динамо перед матчем с РБ Зальцбург

Протасов назвал главную опасность для Динамо в матчах с РБ Зальцбург
Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Протасов прокомментировал поединки украинской команды против австрийского "РБ Зальцбург". Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
Протасов назвал слабое место в организации игры "Динамо", сообщает "Украинский футбол".
В среду, 21 августа, "Динамо" примет в Люблине "РБ Зальцбург". Киевская команда на пути к четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов прошла сербский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс", но теперь команду Александра Шовковского ждет более сложный соперника.
Что Протасов сказал о шансах Динамо на победу
Бывший форвард "бело-синих" Олег Протасов считает "РБ Зальцбург" опасной командой. Несмотря на то, что в распоряжении Пепейна Лендерса нет мировых звезд, его подопечные активно прессингуют и умеют реализовывать моменты у чужих ворот.
"Форма "Динамо" еще далека от оптимальной, я уверен, но уж очень неплохая, учитывая, что сезон только начался. Команда Шовковского бежит, хорошо играет в атаке, в каждой игре создает моменты", — рассказал Протасов.
Эксперт добавил, что слабой стороной "Динамо" является игра в обороне. Шовковский до сих пор не определился с идеальным сочетанием центральных защитников. Протасов считает, что киевлянам необходимо работать над командными действиями в обороне.
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