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Протасов назвал главную опасность для Динамо в матчах с РБ Зальцбург

21 августа 2024 10:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Протасов назвал главную проблему Динамо перед матчем с РБ Зальцбург
Тренеры Александр Шовковский и Олег Гусев. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший форвард киевского "Динамо" Олег Протасов прокомментировал поединки украинской команды против австрийского "РБ Зальцбург". Победитель противостояния сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. 

Протасов назвал слабое место в организации игры "Динамо", сообщает "Украинский футбол". 

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В среду, 21 августа, "Динамо" примет в Люблине "РБ Зальцбург". Киевская команда на пути к четвертому раунду квалификации Лиги чемпионов прошла сербский "Партизан" и шотландский "Рейнджерс", но теперь команду Александра Шовковского ждет более сложный соперника. 

Динамо Киев
Футболисты "Динамо" во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Протасов сказал о шансах Динамо на победу 

Бывший форвард "бело-синих" Олег Протасов считает "РБ Зальцбург" опасной командой. Несмотря на то, что в распоряжении Пепейна Лендерса нет мировых звезд, его подопечные активно прессингуют и умеют реализовывать моменты у чужих ворот. 

"Форма "Динамо" еще далека от оптимальной, я уверен, но уж очень неплохая, учитывая, что сезон только начался. Команда Шовковского бежит, хорошо играет в атаке, в каждой игре создает моменты", — рассказал Протасов. 

Руслан Ротань и Олег Протасов
Руслан Ротань и Олег Протасов. Фото: УНИАН

Эксперт добавил, что слабой стороной "Динамо" является игра в обороне. Шовковский до сих пор не определился с идеальным сочетанием центральных защитников. Протасов считает, что киевлянам необходимо работать над командными действиями в обороне. 

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира. 

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У "Зальцбурга" семь футболистов не сыграют с "Динамо".

спорт футбол Лига чемпионов Динамо РБ Зальцбург

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