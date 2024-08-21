Драгович назвал главное преимущество Динамо над РБ Зальцбург

Денис Попов во время матча Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Бывший защитник "Динамо" Александр Драгович является воспитанником венской "Аустрии", принципиального соперника "РБ Зальцбург". Опытный футболист считает, что украинская команда может обыграть подопечных Пепейна Лейндерса.

Драгович находится под впечатлением от работы Шовковского в "Динамо", сообщает Kronen Zeitung.

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Александар Драгович выступал в "Динамо" с 2013 по 2016 годы и сыграл за украинскую команду 66 поединков. Он застал времена, когда Александр Шовковский еще выходил на поле, а Андрей Ярмоленко считался молодым и подающим надежды игроком.

Александар Драгович празднует победу. Фото: instagram.com/dragovic6/

Что Драгович сказал о шансах "Динамо"

Опытный защитник сыграл много матчей в чемпионате Австрии и неоднократно противостоял на поле "Зальцбургу". Драгович и сейчас следит за чемпионатом своей страны, хотя не обходит вниманием и поединки "Динамо" в еврокубках.

Александр Шовковский во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Драгович считает, что Шовковский уже достиг определенного успеха на пост главного тренера "бело-синих". Австрийцу нравится молодая киевская команда, которая научилась противостоять прессингу соперника и быстро переходить из обороны в атаку.

"Лейндерс изменил игру "Зальцбурга", сделал эту команду более мощной. Но они продолжают часто ошибаться в обороне. "Динамо" необходимо этим воспользоваться. Австрийцы однозначно являются фаворитами противостояния, но Шовковский, Ярмоленко и другие игроки киевской команды могут преподнести сюрприз", — заявил Драгович.

Первый матч "Динамо" против "РБ Зальцбург" пройдет в среду, 21 августа, в Люблине (Польша). Начало поединка в 22:00.

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