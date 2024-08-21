Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Экс-футболист Динамо назвал преимущество киевской команды над РБ Зальцбург arrow

Экс-футболист Динамо назвал преимущество киевской команды над РБ Зальцбург

21 августа 2024 12:38
Валерий Ковалевич - Редактор
Драгович назвал главное преимущество Динамо над РБ Зальцбург
Денис Попов во время матча Лиги чемпионов. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
Валерий Ковалевич - Редактор

Бывший защитник "Динамо" Александр Драгович является воспитанником венской "Аустрии", принципиального соперника "РБ Зальцбург". Опытный футболист считает, что украинская команда может обыграть подопечных Пепейна Лейндерса. 

Драгович находится под впечатлением от работы Шовковского в "Динамо", сообщает Kronen Zeitung.

Читайте также:

Александар Драгович выступал в "Динамо" с 2013 по 2016 годы и сыграл за украинскую команду 66 поединков. Он застал времена, когда Александр Шовковский еще выходил на поле, а Андрей Ярмоленко считался молодым и подающим надежды игроком. 

Александар Драгович
Александар Драгович празднует победу. Фото: instagram.com/dragovic6/

Что Драгович сказал о шансах "Динамо" 

Опытный защитник сыграл много матчей в чемпионате Австрии и неоднократно противостоял на поле "Зальцбургу". Драгович и сейчас следит за чемпионатом своей страны, хотя не обходит вниманием и поединки "Динамо" в еврокубках. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский во время матча. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Драгович считает, что Шовковский уже достиг определенного успеха на пост главного тренера "бело-синих". Австрийцу нравится молодая киевская команда, которая научилась противостоять прессингу соперника и быстро переходить из обороны в атаку. 

"Лейндерс изменил игру "Зальцбурга", сделал эту команду более мощной. Но они продолжают часто ошибаться в обороне. "Динамо" необходимо этим воспользоваться. Австрийцы однозначно являются фаворитами противостояния, но Шовковский, Ярмоленко и другие игроки киевской команды могут преподнести сюрприз", — заявил Драгович. 

Первый матч "Динамо" против "РБ Зальцбург" пройдет в среду, 21 августа, в Люблине (Польша). Начало поединка в 22:00. 

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира. 

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока. 

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала. 

Протасов назвал главную опасность для "Динамо" в матчах с "РБ Зальцбург". 

У "Зальцбурга" семь футболистов не сыграют с "Динамо".

спорт футбол Лига чемпионов Динамо РБ Зальцбург

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

13:34 В ВР прокомментировали запрет выезда за границу женщинам

13:31 Народный синоптик Диденко назвала области, в которых завтра отступит жара

13:28 Омбудсмен объяснил, могут ли адвоката не пускать в ТЦК

13:27 Бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курщине

13:21 На фронте погиб известный спортивный тренер

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

13:08 Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

13:01 Швейцария предлагает 50 тысяч франков за лучший план очищения озер от боеприпасов

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Эксклюзив

13:34 В ВР прокомментировали запрет выезда за границу женщинам

13:31 Народный синоптик Диденко назвала области, в которых завтра отступит жара

13:28 Омбудсмен объяснил, могут ли адвоката не пускать в ТЦК

13:27 Бойцы ССО уничтожили ряд понтонных переправ россиян в Курщине

13:21 На фронте погиб известный спортивный тренер

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе - 80x80

Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

13:19 В центре Одессы отключили водоснабжение — адреса

13:08 Денежная помощь лицам с инвалидностью — какие суммы в 2024 году

13:01 Швейцария предлагает 50 тысяч франков за лучший план очищения озер от боеприпасов

12:53 Оккупанты попали в энергообъект — последствия атаки на Николаевщину

12:52 Во Львове мотопатруль обнаружил автомобиль с оторванным колесом — водитель был пьян

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

Text

13:15 Нардеп Евтушок назвал вероятную причину отсутствия кадровых решений в правительстве

Text

13:00 Подготовка к концу войны и начало тайных переговоров — эфир День.LIVE

Text

12:55 Ратификация Римского статута – юрист объяснил нюансы

Text

11:45 Оранжевая революция и Майдан могут помешать вступлению в ЕС — нардеп объяснил причину

Text

08:00 Запрет УПЦ и продвижение в Курской области — эфир Ранок.LIVE

20 августа 2024
Text

21:51 Нардеп Дунда заявил, что США ведут переговоры с РФ за спиной у Украины

Text

20:08 Гончаренко заявил, что закон о запрете российской церкви не о религии, а о нацбезопасности

Text

19:21 Гончаренко ответил, с кем хочет вести переговоры Путин

Text

17:50 Опасность в Тернополе и подготовка котла для оккупантов на Курщине — эфир Вечір.LIVE

Text

15:45 Сколько стоит Украине один мобилизованный гражданин в год — названы цифры

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

16 августа 2024

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут