Шапаренко назвав причини поразки Динамо від РБ Зальцбург

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Київське "Динамо" поступилося австрійському "Зальцбургу" у першому поєдинку четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Микола Шапаренко не реалізував декілька моментів у цьому матчі.

Півзахисник "Динамо" поділився думкою про причини поразки своєї команди в інтерв'ю Megogo.

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Команда Олександра Шовковського активно розпочала матч із суперником з Австрії, але пропустила перший гол ще до перерви. Микола Шапаренко створив декілька моментів біля воріт суперника, а також запам'ятався завдяки бійці із гравцем "Зальцбурга" у перерві поєдинку.

Шапаренко на футбольному полі. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Що Шапаренко сказав про гру "Динамо"

Футболіст київської команди вважає, що "біло-сині" заслужили хоча б один гол, але реалізація моментів підвела українських футболістів. Водночас австрійці гранично грамотно зіграли в обороні, блокували удари киян та забили два м'ячі. "Динамо" вже налаштовується на те, щоб реабілітуватися в поєдинку у відповідь.

"У перерві тренер пояснив, де ми помилилися. У другому таймі ми грали краще, але все зіпсував той пенальті. Після другого гола у наші ворота стало складніше відігратися, хоча моменти у "Динамо" все одно були", — нагадав Шапаренко.

Півзахисник вважає, що його команда провела хороший поєдинок навіть попри те, що не змогла забити гол. Він запевнив, що всі футболісти прагнули перемогти та грали за честь клубу. Те саме вони зроблять у поєдинку у відповідь, який пройде 27 серпня.

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