Шапаренко назвал причины поражения Динамо от РБ Зальцбург в Лиге чемпионов
Киевское "Динамо" уступило австрийскому "Зальцбургу" в первом поединке четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Николай Шапаренко упустил несколько моментов в этом матче.
Полузащитник "Динамо" поделился мнением о причинах поражения своей команды в интервью Megogo.
Команда Александра Шовковского активно начала матч с соперником из Австрии, но пропустила первый гол еще до перерыва. Николай Шапаренко создал несколько моментов у ворот соперника, а также запомнился благодаря драке с игроком "Зальцбурга" в перерыве поединка.
Что Шапаренко сказал об игре "Динамо"
Футболист киевской команды считает, что "бело-синие" заслужили хотя бы один гол, но реализация моментов подвела украинских футболистов. В то же время австрийцы предельно грамотно сыграли в обороне, блокировали удары киевлян и забили два мяча. "Динамо" уже настраивается на то, чтобы реабилитироваться в ответном поединке.
"В перерыве тренер объяснил, где мы ошиблись. Во втором тайме мы играли лучше, но все испортил тот пенальти. После второго гола в наши ворота стало сложнее отыграться, хотя моменты у "Динамо" все равно были", — напомнил Шапаренко.
Полузащитник считает, что его команда провела хороший поединок даже несмотря на то, что не смогла забить гол. Он заверил, что все футболисты жаждали победить и играли за честь клуба. То же самое они сделают в ответном поединке, который пройдет 27 августа.
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