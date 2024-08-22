Шапаренко назвал причины поражения Динамо от РБ Зальцбург

Николай Шапаренко во время матча. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

Киевское "Динамо" уступило австрийскому "Зальцбургу" в первом поединке четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Николай Шапаренко упустил несколько моментов в этом матче.

Полузащитник "Динамо" поделился мнением о причинах поражения своей команды в интервью Megogo.

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Команда Александра Шовковского активно начала матч с соперником из Австрии, но пропустила первый гол еще до перерыва. Николай Шапаренко создал несколько моментов у ворот соперника, а также запомнился благодаря драке с игроком "Зальцбурга" в перерыве поединка.

Шапаренко на футбольном поле. Фото: instagram.com/nikolay.shaparenko/

Что Шапаренко сказал об игре "Динамо"

Футболист киевской команды считает, что "бело-синие" заслужили хотя бы один гол, но реализация моментов подвела украинских футболистов. В то же время австрийцы предельно грамотно сыграли в обороне, блокировали удары киевлян и забили два мяча. "Динамо" уже настраивается на то, чтобы реабилитироваться в ответном поединке.

"В перерыве тренер объяснил, где мы ошиблись. Во втором тайме мы играли лучше, но все испортил тот пенальти. После второго гола в наши ворота стало сложнее отыграться, хотя моменты у "Динамо" все равно были", — напомнил Шапаренко.

Полузащитник считает, что его команда провела хороший поединок даже несмотря на то, что не смогла забить гол. Он заверил, что все футболисты жаждали победить и играли за честь клуба. То же самое они сделают в ответном поединке, который пройдет 27 августа.

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