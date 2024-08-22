Ребров получил выгодное предложение и может уйти из сборной Украины

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: пресс-служба "Динамо"

В сентябре сборная Украины проведет два первых поединка в новом розыгрыше Лиги Наций. Вскоре после этого главный тренер команды Сергей Ребров может досрочно уйти в отставку.

Украинский специалист получил очередное предложение от известного иностранного клуба, сообщает 90minut.pl.

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Контракт Сергея Реброва с УАФ действует до лета 2026 года. Тренер должен вывести сборную Украины на чемпионат мира, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Но не исключено, что уже через месяц с национальной командой будет работать другой наставник.

Сергей Ребров во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Куда уйдет Ребров

Первые слухи о досрочной отставке главного тренера сборной Украины появились сразу после Евро-2024, где команда не сумела выйти из группы. Журналисты утверждали, что в УАФ недовольны работой 50-летнего специалиста.

Ребров остался в национальной команде, хотя у него есть предложения от клубов из ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако теперь тренером заинтересовалась польская "Лехия". Руководство клуба, в котором играют шесть украинских футболистов, ищет замену Шимону Грабовскому. После пяти туров чемпионата Польши "Лехия" занимает последнее, 18 место в турнирной таблице.

Сергей Ребров и Александр Шовковский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Если Сергей Ребров согласится возглавить польскую команду, его в сборной Украины может заменить главный тренер молодежки Унаи Мельгоса. Многое будет зависеть и от результатов "сине-желтых" в ближайших матчах. Уже 7 сентября сборная Украины сыграет с Албанией, а 10 сентября отправится в Чехию.

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