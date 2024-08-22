Ребров отримав вигідну пропозицію та може піти зі збірної України

Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — що відомо
У вересні збірна України проведе два перші поєдинки у новому розіграші Ліги Націй. Незабаром після цього головний тренер команди Сергій Ребров може достроково піти у відставку.
Український фахівець отримав чергову пропозицію від відомого іноземного клубу, повідомляє 90minut.pl.
Контракт Сергія Реброва з УАФ діє до літа 2026 року. Тренер має вивести збірну України на чемпіонат світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Але не виключено, що вже за місяць із національною командою працюватиме інший наставник.
Куди піде Ребров
Перші чутки про дострокову відставку головного тренера збірної України з'явилися одразу після Євро-2024, де команда не зуміла вийти із групи. Журналісти стверджували, що в УАФ незадоволені роботою 50-річного фахівця.
Ребров залишився у національній команді, хоча має пропозиції від клубів з ОАЕ та Саудівської Аравії. Проте тепер тренером зацікавилася польська "Лехія". Керівництво клубу, в якому грають шість українських футболістів, шукає заміну Шимону Грабовському. Після п'яти турів чемпіонату Польщі "Лехія" посідає останнє, 18 місце у турнірній таблиці.
Якщо Сергій Ребров погодиться очолити польську команду, його у збірній України може замінити головний тренер молоді Унаї Мельгоса. Багато залежатиме і від результатів "синьо-жовтих" у найближчих матчах. Вже 7 вересня збірна України зіграє з Албанією, а 10 вересня вирушить до Чехії.
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