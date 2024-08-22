Ребров отримав вигідну пропозицію та може піти зі збірної України

Сергій Ребров під час тренування. Фото: пресслужба "Динамо"

У вересні збірна України проведе два перші поєдинки у новому розіграші Ліги Націй. Незабаром після цього головний тренер команди Сергій Ребров може достроково піти у відставку.

Український фахівець отримав чергову пропозицію від відомого іноземного клубу, повідомляє 90minut.pl.

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Контракт Сергія Реброва з УАФ діє до літа 2026 року. Тренер має вивести збірну України на чемпіонат світу, який пройде у США, Канаді та Мексиці. Але не виключено, що вже за місяць із національною командою працюватиме інший наставник.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Куди піде Ребров

Перші чутки про дострокову відставку головного тренера збірної України з'явилися одразу після Євро-2024, де команда не зуміла вийти із групи. Журналісти стверджували, що в УАФ незадоволені роботою 50-річного фахівця.

Ребров залишився у національній команді, хоча має пропозиції від клубів з ОАЕ та Саудівської Аравії. Проте тепер тренером зацікавилася польська "Лехія". Керівництво клубу, в якому грають шість українських футболістів, шукає заміну Шимону Грабовському. Після п'яти турів чемпіонату Польщі "Лехія" посідає останнє, 18 місце у турнірній таблиці.

Сергій Ребров та Олександр Шовковський. Фото: пресслужба "Динамо"

Якщо Сергій Ребров погодиться очолити польську команду, його у збірній України може замінити головний тренер молоді Унаї Мельгоса. Багато залежатиме і від результатів "синьо-жовтих" у найближчих матчах. Вже 7 вересня збірна України зіграє з Албанією, а 10 вересня вирушить до Чехії.

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