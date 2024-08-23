Трансфер Циганкова може стати одним із рекордних для Жирони

Віктор Циганков під час тренування. Фото: instagram.com/gironafc/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков готується піти із "Жирони". Каталонський клуб погодився продати одного з найкращих гравців минулого сезону.

Циганков може розпочати новий сезон у складі однієї з найпопулярніших англійських команд, повідомляє Marca.

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Контракт Віктора Циганкова з "Жироною" діє до літа 2027 року, але український футболіст піде з каталонського клубу до кінця трансферного вікна. Півзахисник вирішив погодитись на пропозицію від клубу, який два місяці вів із ним переговори.

Циганков (праворуч) з партнерами по "Жироні". Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Де гратиме Циганков

Нещодавно український футболіст змінив агента. Раніше він користувався послугами Пере Гвардіоли, який є головою ради директорів "Жирони". Наразі інтереси півзахисника представляє Олег Смалійчук. Він допоможе футболісту підписати вигідний контракт з одним із грандів АПЛ.

Англійський "Манчестер Юнайтед" вже звільнив місце для Віктора Циганкова у своєму складі. Головний тренер команди Ерік Тен Хаг зацікавлений у роботі з українським гравцем та хоче, щоб він диригував атакою команди.

"Червоні дияволи" готові заплатити за Циганкова 45 млн євро. Ще десять мільйонів "Жирона" може отримати як бонуси. Якщо ця угода відбудеться, вона стане однією з рекордних в історії каталонського клубу.

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