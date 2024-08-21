Родрі назвав найкращого футболіста світу — це не Мессі й не Роналду

Родрі на Євро-2024. Фото: instagram.com/rodrihernandezbr/

Півзахисник збірної Іспанії та англійського "Манчестер Сіті" Родрі Ернандес відповів на запитання про найкращого футболіста світу. Лідер "містян" не став обирати між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.

Родрі виділив одного з партнерів з "Манчестер Сіті", повідомляє Goal.

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У рамках традиційного питання Родрі запропонували зробити вибір між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Чемпіон Європи-2024 вважає, що час цих футболістів уже минув, і зараз у цьому виді спорту є інші герої.

Ліонель Мессі у матчі за збірну Аргентини. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Найкращий гравець за версією Родрі

Півзахисник назвав свого партнера з "Манчестер Сіті" Кевіна Де Брюйне. Іспанський футболіст вважає, що саме бельгієць останніми роками демонструє футбол найвищого рівня. Роналду та Мессі більше не грають у Європі, а Де Брюйне регулярно проводить матчі у найкращих турнірах континенту проти сильних суперників.

Гвардіола випускає на полі Де Брюйне. Фото: Reuters/Peter Cziborra

У сезоні 2023/2024 Кевін Де Брюйне пропустив декілька місяців через травму. Він зіграв 26 матчів, забив 6 м'ячів та зробив 18 результативних передач.

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