Родрі назвав найкращого футболіста світу — це не Мессі й не Роналду

Родрі пояснив, чому Мессі та Роналду більше не найкращі футболісти світу
Півзахисник збірної Іспанії та англійського "Манчестер Сіті" Родрі Ернандес відповів на запитання про найкращого футболіста світу. Лідер "містян" не став обирати між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду.
Родрі виділив одного з партнерів з "Манчестер Сіті", повідомляє Goal.
У рамках традиційного питання Родрі запропонували зробити вибір між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі. Чемпіон Європи-2024 вважає, що час цих футболістів уже минув, і зараз у цьому виді спорту є інші герої.
Найкращий гравець за версією Родрі
Півзахисник назвав свого партнера з "Манчестер Сіті" Кевіна Де Брюйне. Іспанський футболіст вважає, що саме бельгієць останніми роками демонструє футбол найвищого рівня. Роналду та Мессі більше не грають у Європі, а Де Брюйне регулярно проводить матчі у найкращих турнірах континенту проти сильних суперників.
У сезоні 2023/2024 Кевін Де Брюйне пропустив декілька місяців через травму. Він зіграв 26 матчів, забив 6 м'ячів та зробив 18 результативних передач.
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