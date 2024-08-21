Родри назвал лучшего футболиста мира — это не Месси и не Роналду

Родри на Евро-2024. Фото: instagram.com/rodrihernandezbr/

Полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри Эрнандес ответил на вопрос о лучшем футболисте мира. Лидер "горожан" не стал выбирать между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Родри выделил одного из партнеров по "Манчестер Сити", сообщает Goal.

Читайте также:

В рамках традиционного вопроса Родри предложили сделать выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Чемпион Европы-2024 считает, что время этих футболистов уже прошло, и сейчас в этом виде спорта есть другие герои.

Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: Reuters/Nathan Ray Seebeck

Лучший игрок по версии Родри

Полузащитник назвал своего партнера по "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне. Испанский футболист считает, что именно бельгиец в последние годы демонстрирует футбол самого высокого уровня. Роналду и Месси больше не играют в Европе, а Де Брюйне регулярно проводит матчи в лучших турнирах континента против сильных соперников.

Гвардиола выпускает на поле Де Брюйне. Фото: Reuters/Peter Cziborra

В сезоне 2023/2024 Кевин Де Брюйне пропустил несколько месяцев из-за травмы. Он сыграл 26 матчей, забил 6 мячей и сделал 18 результативных передач.

Напомним, Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира.

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Судаков продолжит карьеру в Англии — "Шахтер" вынужден продать игрока.

Лидер украинского клуба подрался с тренером — детали скандала.

У "Зальцбурга" семь футболистов не сыграют с "Динамо".