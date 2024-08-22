Болельщики Динамо предъявили Суркису серьезную претензию

Болельщики Динамо во время матча. Фото: УНИАН

Бывший вице-президент УЕФА Григорий Суркис вызвал гневную реакцию болельщиков киевского "Динамо". Группировка фанатов "WBC" опубликовала заявление по поводу действий почетного президента ФФУ в Верховной Раде Украины.

Болельщики "Динамо" обвинили Григория Суркиса в работе против Украины, сообщает Telegram-канал "WBC".

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Григорий Суркис был президентом "Динамо" с 1993 по 1999 годы. Он и сейчас имеет прямое отношение к столичному клубу, делами которого управляет Игорь Суркис. Часть болельщиков "Динамо" давно и последовательно выступает против братьев Суркисов, которых стабильно обвиняют в упадке футбольного клуба. Теперь к этому прибавилось и более серьезное обвинение.

Экс-президент "Динамо" Григорий Суркис. Фото: УНИАН

Что не понравилось болельщикам "Динамо"

Причиной негативной реакции фанатов стало то, что Григорий Суркис, который является народным депутатом Украины, не голосовал в Верховной Раде про запрет православной церкви Московского патриархата. Болельщики заявили, что экс-президент "Динамо" действует вразрез с национальными интересами Украины.

"Такая позиция неприемлема, особенно в контексте нынешней борьбы Украины за свою независимость и территориальную целостность. Для нас, поклонников "Динамо", неприемлемо, что Григорий Суркис все еще имеет отношение к клубу, который всегда был символом украинской гордости и сопротивления", — заявили болельщики.

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