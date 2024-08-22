Світоліна не потиснула руку тенісистці, яка раніше представляла Росію

Еліна Світоліна після перемоги. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Еліна Світоліна продовжує готуватися до Відкритого чемпіонату США з тенісу. Українка бореться за перемогу на турнірі WTA 500 у Монтереї (Мексика).

Тенісистка здобула важливу перемогу в 1/8, але поєдинок запам'ятався не лише спортивною боротьбою суперниць, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Еліна Світоліна впевнено перемогла Еліну Аванесян у 1/8 турніру в Мексиці, який є останньою першістю у списку підготовки до US Open. Вірменська тенісистка чинила опір протягом першого сета до того, як рахунок став 4:4.

Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: instagram.com/elisvitolina/

Світоліна витратила на перемогу 74 хвилини, виконала два ейси, а Аванесян припустилася шести подвійних помилок. У чвертьфіналі турніру українка зіграє з Ліндою Носковою із Чехії.

Теніс. WTA 500 у Монтереї (Мексика)

Еліна Аванесян (Вірменія) — Еліна Світоліна (Україна) — 0:2 (4:6, 3:6)

Скандал після поєдинку

Українська тенісистка не стала брати участь у традиційному потиску рук після матчу. Світоліна проігнорувала суперницю.

Еліна Аванесян народилася у П'ятигорську. До серпня 2024 року вона виступала за Росію, є володаркою звання "Майстер спорту" цієї країни.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — що відомо.

Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу.

Шапаренко назвав причини поразки "Динамо" від "РБ Зальцбург" у Лізі чемпіонів.

Шовковський розкритикував суддю після поразки "Динамо" від "Зальцбурга".

Бражко піде з "Динамо" одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо.