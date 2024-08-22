Джокович та Агассі пожартували над Алькарасом перед US Open-2024

Карлос Алькарас відбиває м'яч. Фото: Reuters/Susan Mullane

Напередодні Відкритого чемпіонату США (US Open) зірки світового тенісу проводять спільні тренування. Карлос Алькарас працював у парі з Андре Агассі, а Новак Джокович опинився на корті з Джоном Макінроєм.

Молодий Алькарас почув багато жартів на свою адресу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Андре Агассі назвав Карлоса Алькараса "великим молодим чемпіоном", але на корті жартував про вік іспанського тенісиста. "Він багато чого досяг у... скільки тобі років, 12?" — спитав Аґассі. Іспанець відповів, що насправді йому 11 років.

Новак Джокович та Карлос Алькарас на Олімпіаді-2024. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Джокович подякував Алькарасу

Сербський тенісист теж обмінявся жартами зі своїм суперником, якого нещодавно обіграв у фіналі олімпійського турніру в Парижі. Джокович подякував Алькарасу за те, що Карлос дозволив Новаку здобути золоту медаль ОІ-2024.

"Це дуже шляхетно з його боку. Алькарас ще матиме можливість два чи три рази виграти "золото" на Олімпійських іграх перш ніж він піде на пенсію", — заявив Джокович.

Карлос Алькарас у матчі з Гаелем Монфісом. Фото: Reuters/Susan Mullane

І Новак Джокович, і Карлос Алькарас є головними претендентами на перемогу на US Open-2024, що відбудеться з 26 серпня по 8 вересня. Чинним переможцем турніру є сербський тенісист.

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