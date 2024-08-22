Джокович та Агассі пожартували над Алькарасом перед US Open-2024

Джокович зворушливо звернувся до Алькараса після тенісного поєдинку
Напередодні Відкритого чемпіонату США (US Open) зірки світового тенісу проводять спільні тренування. Карлос Алькарас працював у парі з Андре Агассі, а Новак Джокович опинився на корті з Джоном Макінроєм.
Молодий Алькарас почув багато жартів на свою адресу, повідомляє портал Новини.LIVE.
Андре Агассі назвав Карлоса Алькараса "великим молодим чемпіоном", але на корті жартував про вік іспанського тенісиста. "Він багато чого досяг у... скільки тобі років, 12?" — спитав Аґассі. Іспанець відповів, що насправді йому 11 років.
Джокович подякував Алькарасу
Сербський тенісист теж обмінявся жартами зі своїм суперником, якого нещодавно обіграв у фіналі олімпійського турніру в Парижі. Джокович подякував Алькарасу за те, що Карлос дозволив Новаку здобути золоту медаль ОІ-2024.
"Це дуже шляхетно з його боку. Алькарас ще матиме можливість два чи три рази виграти "золото" на Олімпійських іграх перш ніж він піде на пенсію", — заявив Джокович.
І Новак Джокович, і Карлос Алькарас є головними претендентами на перемогу на US Open-2024, що відбудеться з 26 серпня по 8 вересня. Чинним переможцем турніру є сербський тенісист.
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