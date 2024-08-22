Джокович и Агасси пошутили над Алькарасом перед US Open-2024

Карлос Алькарас отбивает мяч. Фото: Reuters/Susan Mullane

Накануне Открытого чемпионата США (US Open) звезды мирового тенниса проводят совместные тренировки. Карлос Алькарас работал в паре с Андре Агасси, а Новак Джокович оказался на корте с Джоном Макинроем.

Молодой Алькарас услышал много шуток в свой адрес, сообщает портал Новини.LIVE.

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Андре Агасси назвал Карлоса Алькараса "великим молодым чемпионом", но на корте шутил о возрасте испанского теннисиста. "Он многого добился в... сколько тебе лет, 12?" — спросил Агасси. Испанец ответил, что на самом деле ему 11 лет.

Новак Джокович и Карлос Алькарас на Олимпиаде-2024. Фото: Reuters/Violeta Santos Moura

Джокович поблагодарил Алькараса

Сербский теннисист тоже обменялся шутками со своим соперником, которого совсем недавно обыграл в финале олимпийского турнира в Париже. Джокович поблагодарил Алькараса за то, что Карлос позволил Новаку завоевать золотую медаль ОИ-2024.

"Это очень благородно с его стороны. У Алькараса еще будет возможность два или три раза выиграть "золото" на Олимпийских играх прежде чем он уйдет на пенсию", — заявил Джокович.

Карлос Алькарас в матче с Гаэлем Монфисом. Фото: Reuters/Susan Mullane

И Новак Джокович, и Карлос Алькарас являются главными претендентами на победу на US Open-2024, который пройдет с 26 августа по 8 сентября. Действующим победителем турнира является сербский теннисист.

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