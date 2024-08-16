Свитолина может досрочно завершить сезон из-за травмы

Элина Свитолина во время подачи. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Украинская теннисистка Элина Свитолина после возвращения с Олимпиады в Париже уже приняла участие в нескольких турнирах. Однако она может взять паузу в карьере уже в ближайшее время.

У Свитолиной продолжаются проблемы из-за серьезной травмы, сообщает Tennis.com.

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Лидер сборной Украины по теннису Элина Свитолина впервые с 2019 года принимает участие на турнире в Цинциннати. Это часть подготовки к Открытому чемпионату США по теннису, который пройдет с 26 августа по 8 сентября 2024 года. Однако не исключено, что в ближайшее время украинка возьмет паузу в карьере.

Элина Свитолина во время поединка. Фото: Reuters/Dan Hamilton

На игру Свитолиной влияет травма

Еще в начале этого года украинская теннисистка получила повреждение на Australian Open. В последнее время 29-летняя Свитолина не может тренироваться больше часа. Ее беспокоит не только спина, но и травма бедра. Спортсменка не знает, получится ли у нее доиграть этот сезон.

Элина Свитолина на Олимпиаде в Париже. Фото: Reuters/Edgar Su

Свитолина объяснила, что из-за травм и недостаточной подготовки у нее остается мало сил в каждом поединке. Элина не видит смысла продолжать выступления на спаде физической формы. Однако есть шанс, что у нее получится преодолеть проблемы.

"Чувствую, что мы все же нашли те небольшие коррективы, которые нам необходимо внести. Надеюсь, мы сможем продолжить, чтобы я смогла доиграть этот сезон до конца", — объяснила Свитолина.

Следующей соперницей Элины в рамках 1/8 турнира в Цинциннати станет "нейтральная" спортсменка Арина Соболенко.

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