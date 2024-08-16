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Травма Світоліної може змусити спортсменку завершити сезон — що відомо

16 серпня 2024 13:32
Валерій Ковалевич - Редактор
Світоліна може достроково завершити сезон через травму
Еліна Світоліна під час подачі. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach
Валерій Ковалевич - Редактор

Українська тенісистка Еліна Світоліна після повернення з Олімпіади в Парижі вже брала участь у декількох турнірах. Однак вона може взяти паузу у кар'єрі вже найближчим часом.

У Світоліної продовжуються проблеми через серйозну травму, повідомляє Tennis.com.

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Лідер збірної України з тенісу Еліна Світоліна вперше з 2019 року бере участь у турнірі в Цинциннаті. Це частина підготовки до Відкритого чемпіонату США з тенісу, який відбудеться з 26 серпня до 8 вересня 2024 року. Проте, не виключено, що найближчим часом українка візьме паузу в кар'єрі.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна під час поєдинку. Фото: Reuters/Dan Hamilton

На гру Світоліної впливає травма

Ще на початку цього року українська тенісистка зазнала пошкоджень на Australian Open. Останнім часом 29-річна Світоліна не може тренуватись понад годину. Її непокоїть не лише спина, а й травма стегна. Спортсменка не знає, чи вийде у неї дограти цей сезон.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна на Олімпіаді в Парижі. Фото: Reuters/Edgar Su

Світоліна пояснила, що через травми та недостатню підготовку у неї бракує сил у кожному поєдинку. Еліна не бачить сенсу продовжувати виступи на спаді фізичної форми. Проте є шанс, що їй вдасться подолати проблеми.

"Відчуваю, що ми все ж таки знайшли ті невеликі корективи, які нам необхідно внести. Сподіваюся, ми зможемо продовжити, щоб я змогла дограти цей сезон до кінця", — пояснила Світоліна.

Наступною суперницею Еліни в рамках 1/8 турніру у Цинциннаті стане "нейтральна" спортсменка Аріна Соболенко.

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спорт Еліна Світоліна Теніс українські тенісисти збірна України з теннісу

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