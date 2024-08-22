Свитолина не пожала руку теннисистке, которая раньше представляла Россию

Свитолина отказалась пожать руку сопернице из России после игры — видео
Элина Свитолина продолжает готовиться к Открытому чемпионату США по теннису. Украинка сражается за победу на турнире WTA 500 в Монтерее (Мексика).
Теннисистка одержала важную победу в 1/8, но поединок запомнился не только спортивными достижениями соперниц, сообщает портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина уверенно победила Элину Аванесян в 1/8 турнира в Мексике, который является последним первенством в списке подготовки к US Open. Армянская теннисистка оказывала сопротивление на протяжение первого сета до того, как счет стал 4:4.
Свитолина потратила на победу 74 минуты, выполнила два эйса, а Аванесян допустила шесть двойных ошибок. В четвертьфинале турнира украинка сыграет с Линдой Носковой из Чехии.
Теннис. WTA 500 в Монтерее (Мексика)
Элина Аванесян (Армения) — Элина Свитолина (Украина) — 0:2 (4:6, 3:6)
Скандал после поединка
Украинская теннисистка не стала участвовать в традиционном рукопожатии после матча. Свитолина проигнорировала соперницу.
Элина Аванесян родилась в Пятигорске. До августа 2024 года она выступала за Россию, является обладательницей звания "Мастер спорта" этой страны.
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