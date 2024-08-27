Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс arrow

На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс

27 августа 2024 04:47
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В среду Элина Свитолина сыграет против Ангелины Калининой и одна из них гарантированно покинет теннисный турнир US Open
Юлия Стародубцева на корте. Фото: Теннисный портал Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Юлия Стародубцева и Леся Цуренко покидают престижный теннисный турнир US Open. Они проиграли своим соперницам и теперь не смогут побороться за призовые в размере 2,6 миллиона долларов и 2 тысячи баллов рейтинга.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

Читайте также:

Как проходили матчи Стародубцевой и Цуренко

В матче первого круга Леся Цуренко проиграла 22-летней американской теннисистке Пейтон Стирнс: 1-6 5-7.

Во второй партии украинка уступала на брейке, но отыгралась и была в двух очках от выигрыша сета. К сожалению, американка более стабильно отыграла последние два гейма встречи.

В свою очередь соперницей Юлии Стародубцевой была опытная белорусская Виктория Азаренко. И хотя первый сет Юлия уверенно выиграла со счетом 6-3, но в двух других потерпела поражение: 1-6, 1-6.

Таким образом, на турнире остались только Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Однако 28 августа на корте придется играть именно Ангелине и Элине между собой, поэтому в среду US Open гарантированно покинет одна из них, что добавляет интриги этому турниру.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — что известно.

Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира. 

Шапаренко назвал причины поражения "Динамо" от "РБ Зальцбург" в Лиге чемпионов. 

Шовковский раскритиковал судью после поражения "Динамо" от "Зальцбурга". 

Бражко уйдет из "Динамо" сразу после матчей с "Зальцбургом" — что известно.

Элина Свитолина Теннис Леся Цуренко Ангелина Калинина Марта Костюк Юлия Стародубцева украинские теннисисты US Open

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:47 На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс

04:33 Где будут проходить службу мобилизованные полицейские в Украине — четыре бригады

04:30 Синоптики предупредили о циклоне над Черным морем — какую погоду он принесет сегодня

04:08 Оккупанты 148 раз пытались атаковать по линии фронта — в Генштабе рассказали о потерях врага

Срочная новость

04:05 Враг поднял в воздух бомбардировщики Ту-95мс — ожидаются пуски ракет

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

03:32 Запрет женщинам говорить является нормой — Талибан назвал наглостью обвинения ООН на эту тему

Срочная новость

03:27 В Ровно прогремели взрывы — что известно

03:26 На фронте нужны люди, которые разбираются в логистических процессах — кого приглашают в полк "Азов"

03:25 Взлет истребителя, угроза баллистики и "Шахедов" — воздушная тревога охватила всю Украину

03:01 В Беларуси не поняли требований Зеленского — обвиняют Украину в запуске дронов

04:47 На US Open из украинок остались только Свитолина, Калинина и Костюк — однако есть важный нюанс

04:33 Где будут проходить службу мобилизованные полицейские в Украине — четыре бригады

04:30 Синоптики предупредили о циклоне над Черным морем — какую погоду он принесет сегодня

04:08 Оккупанты 148 раз пытались атаковать по линии фронта — в Генштабе рассказали о потерях врага

Срочная новость

04:05 Враг поднял в воздух бомбардировщики Ту-95мс — ожидаются пуски ракет

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

03:32 Запрет женщинам говорить является нормой — Талибан назвал наглостью обвинения ООН на эту тему

Срочная новость

03:27 В Ровно прогремели взрывы — что известно

03:26 На фронте нужны люди, которые разбираются в логистических процессах — кого приглашают в полк "Азов"

03:25 Взлет истребителя, угроза баллистики и "Шахедов" — воздушная тревога охватила всю Украину

03:01 В Беларуси не поняли требований Зеленского — обвиняют Украину в запуске дронов

06:54 Учебный год, повышение налогов и тарифов — что изменится для украинцев с 1 сентября

24 августа 2024
Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

Text

22:37 Военный аналитик сделал заявление по работникам ТЦК, которые насильно доставляют людей в военкоматы

Text

21:57 Нардепка объяснила, почему возникают проблемы со вторым уровнем защиты энергообъектов

Text

17:50 Массированная российская атака на Украину и последствия для энергетики — эфир Вечір.LIVE

Text

16:56 Что происходит на Харьковском направлении — заявление Третьей штурмовой

Text

15:55 Массированная атака на Украину — эксперты прогнозируют отключение света в ближайшее время

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

15:05 Военный Цехоцкий ответил, что происходит на Покровском направлении

Text

14:26 Тренировки военных на полигоне — бойцы показали мастер-класс

Text

13:07 Последствия одного из самых масштабных обстрелов Украины — эфир День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет и дронов в небе над Украиной и задержание Дурова — эфир Ранок.LIVE

25 августа 2024
Text

19:18 Офицер ВСУ Олексюк описал, как проходят пехотные штурмы россиян

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

25 августа 2024

12:13 Выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября — сколько будут платить

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

25 августа 2024

06:10 Индексация пенсий — что известно о перерасчете выплат в 2024 году