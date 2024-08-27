В среду Элина Свитолина сыграет против Ангелины Калининой и одна из них гарантированно покинет теннисный турнир US Open

Юлия Стародубцева на корте. Фото: Теннисный портал Украины

Юлия Стародубцева и Леся Цуренко покидают престижный теннисный турнир US Open. Они проиграли своим соперницам и теперь не смогут побороться за призовые в размере 2,6 миллиона долларов и 2 тысячи баллов рейтинга.

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

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В матче первого круга Леся Цуренко проиграла 22-летней американской теннисистке Пейтон Стирнс: 1-6 5-7.

Во второй партии украинка уступала на брейке, но отыгралась и была в двух очках от выигрыша сета. К сожалению, американка более стабильно отыграла последние два гейма встречи.

В свою очередь соперницей Юлии Стародубцевой была опытная белорусская Виктория Азаренко. И хотя первый сет Юлия уверенно выиграла со счетом 6-3, но в двух других потерпела поражение: 1-6, 1-6.

Таким образом, на турнире остались только Элина Свитолина, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Однако 28 августа на корте придется играть именно Ангелине и Элине между собой, поэтому в среду US Open гарантированно покинет одна из них, что добавляет интриги этому турниру.

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