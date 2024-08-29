Зінченко стане гравцем італійського клубу до кінця тижня

Олександр Зінченко під час матчу. Фото: Reuters/John Sibley

Захисник "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко не входить до планів головного тренера лондонців Мікеля Артети на сезон. "Каноніри" готують трансфер футболіста.

Зінченко перейде до одного з італійських клубів, повідомляє Tutto Mercato.

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Олександр Зінченко веде боротьбу за м'яч. Фото: Reuters/John Sibley

Зінченко переїде до Італії

У "канонірів" надлишок футболістів на позицію лівого захисника. Попри універсалізм Зінченка, йому не гарантовано місце в основі "Арсеналу" у сезоні 2024/2025. Мікель Артета порадив гравцеві змінити команду, щоб отримувати стабільну ігрову практику.

Зінченко у матчі проти "Вулвергемптона". Фото: Reuters/Ian Walton

Поки що йдеться лише про оренду. У послугах Зінченка зацікавлений туринський "Ювентус", якому потрібен досвідчений лівий захисник із лідерськими якостями. Італійський клуб отримає можливість орендувати українця з правом викупу його контракту наступного літа. Весь сезон "Ювентус" платитиме зарплату Олександру.

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