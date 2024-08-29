Зінченко стане гравцем італійського клубу до кінця тижня

Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал
Захисник "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко не входить до планів головного тренера лондонців Мікеля Артети на сезон. "Каноніри" готують трансфер футболіста.
Зінченко перейде до одного з італійських клубів, повідомляє Tutto Mercato.
Олександр Зінченко став одним із футболістів "Арсеналу", яких лондонський клуб спробує продати до закриття літнього трансферного вікна. Українському футболістові вже знайшли нову команду.
Зінченко переїде до Італії
У "канонірів" надлишок футболістів на позицію лівого захисника. Попри універсалізм Зінченка, йому не гарантовано місце в основі "Арсеналу" у сезоні 2024/2025. Мікель Артета порадив гравцеві змінити команду, щоб отримувати стабільну ігрову практику.
Поки що йдеться лише про оренду. У послугах Зінченка зацікавлений туринський "Ювентус", якому потрібен досвідчений лівий захисник із лідерськими якостями. Італійський клуб отримає можливість орендувати українця з правом викупу його контракту наступного літа. Весь сезон "Ювентус" платитиме зарплату Олександру.
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