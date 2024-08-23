Динамо веде переговори про трансфер відомого форварда

Динамо знайшло нового форварда, який вирішить проблему команди в атаці
Київське "Динамо" готується до трансферу відомого іспанського футболіста. На наступному тижні українську команду може поповнити досвідчений форвард.
Тренерський штаб "Динамо" попросив керівництво клубу підписати результативного гравця, повідомляє Ekstraklasove Przemyślenie.
У сезоні-2024/2025 у київського "Динамо" намітилися проблеми в атаці. Найкращий бомбардир минулого розіграшу чемпіонат України Владислав Ванат майже перестав забивати голи, а заміну молодому нападнику клуб не має.
Хто стане новим форвардом "Динамо"
Київський клуб визначився із кандидатурою нового бомбардира. "Динамо" зробило пропозицію польської "Легії" щодо трансферу 28-річного ексфорварда молодіжної збірної Іспанії Марка Гуаля. Переговори перебувають у просунутої стадії.
Нападник "Легії" на початку 2022 року підписав контракт із "Дніпром-1", проте не став грати в Україні через початок повномасштабного російського вторгнення. Минулого сезону Гуаль зіграв у 33 матчах, забив 8 м'ячів і зробив 4 результативні передачі. "Динамо" запропонувало за форварда 2,5 млн євро.
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