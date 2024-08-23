Динамо ведет переговоры о трансфере известного форварда

Марк Гуаль после победы своей команды. Фото: instagram.com/marcgual20/

Киевское "Динамо" готовится к трансферу известного испанского футболиста. Уже на следующей неделе украинскую команду может пополнить опытный форвард.

Тренерский штаб "Динамо" попросил руководство клуба подписать результативного игрока, сообщает Ekstraklasove Przemyślenie.

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Марк Гуаль празднует гол. Фото: instagram.com/marcgual20/

Кто станет новым форвардом "Динамо"

Киевский клуб определился с кандидатурой нового бомбардира. "Динамо" сделало предложение польской "Легии" о трансфере 28-летнего экс-форварда молодежной сборной Испании Марка Гуаля. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Нападающий "Легии" в начале 2022 года подписал контракт с "Днепром-1", однако не стал играть в Украине из-за начала полномасштабного российского вторжения. В прошлом сезоне Гуаль сыграл в 33 матчах, забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи. "Динамо" предложило за форварда 2,5 млн евро.

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