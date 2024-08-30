Шахтар запросить відомого тренера для заміни Маріно Пушичу

Ігор Тудор під час роботи у "Лаціо". Фото: instagram.com/igotudor/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич опинився за крок від відставки. Чинні чемпіони України невдало розпочали сезон у Прем'єр-лізі.

Керівництво "гірників" вже обрало кандидата на заміну Пушичу, повідомляє gp1.hr.

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У чотирьох турах чемпіонату України з футболу "Шахтар" здобув лише дві перемоги над "Ворсклою" (5:0) та "Лівим берегом" (1:0). При цьому донецька команда несподівано програла "Поліссю" (0:1) та "Олександрії" (3:4). У клубі стурбовані результатами команди перед стартом Ліги чемпіонів.

Маріно Пушич після матчу. Фото: УНІАН

Хто замінить Пушича у "Шахтарі"

Головним кандидатом на посаду головного тренера донецької команди став колишній захисник туринського "Ювентуса" та збірної Хорватії Ігор Тудор, який наразі перебуває без роботи. В українському клубі вважають оптимальною кандидатуру 46-річного наставника.

Ігор Тудор під час роботи у "Ювентусі". Фото: instagram.com/igotudor/

Як головний тренер Тудор працював з командами з Хорватії, Туреччини та Італії, включаючи "Ювентус", а також із французьким "Марселем". У його кар'єрі є один трофей — Кубок Хорватії з "Хайдуком" у сезоні 2012/2013. У червні цього року він пішов із "Лаціо" і з того часу перебуває без роботи.

Пушич ще має кредит довіри. Але якщо він не налагодить гру "Шахтаря", то найближчим часом "гірників" очолить інший наставник.

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