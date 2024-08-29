Новий формат Ліги чемпіонів: результати жеребкування для Шахтаря

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар" Донецьк

УЄФА провело перше в історії жеребкування основної частини Ліги чемпіонів за абсолютно новим форматом. В організації відійшли від форматів та традицій минулого.

В результаті жеребкування своїх суперників отримав донецький "Шахтар", повідомив портал Новини.LIVE.

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Жеребкування Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

Результати жеребкування Ліги чемпіонів

Вперше в історії жеребкування Ліги чемпіонів провів комп’ютер, а не люди, які мішали та витягували кульки.

Штучний інтелект визначив, що "гірники" зіграють з німецькими "Баварією" (гра вдома) та "Боруссією" (на виїзді) з першого кошика, з італійською "Аталантою" (вдома) та англійським "Арсеналом" (на виїзді) з другого, зі швейцарським "Янг Бойз" (вдома) та нідерландським ПСВ (на виїзді) з третього, та з французьким "Брестом" (вдома) і італійською "Болоньєю" (на виїзді) з четвертої.

Остаточний календар з датами матчів опублікують 31 серпня.

В УЄФА підготували замість восьми груп з 32 командами одну групу з 36 учасниками. Всі команди в основній частині зіграють по вісім матчів — по два з командами з кожного кошика. Вперше ця частина закінчиться 29 січня наступного року.

Перші вісім команд ліги напряму виходять в 1/8 фіналу. Клуби з дев’ятого по 24 місця зіграють за участь в 1/8 фіналу.

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