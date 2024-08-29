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Шахтер узнал соперников в Лиге чемпионов — горняков ждут три топ-клуба

29 августа 2024 21:23
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Новый формат Лиги чемпионов: результаты жеребьевки для Шахтера
Игроки донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

УЕФА провел первую в истории жеребьевку основной части Лиги чемпионов по совершенно новому формату. В организации отошли от форматов и традиций прошлого.

В результате жеребьевки своих соперников получил донецкий "Шахтер", сообщил портал Новини.LIVE.

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Жеребьевка Лиги чемпионов. Фото: Reuters

Результаты жеребьевки Лиги чемпионов

Впервые в истории жеребьевки Лиги чемпионов провел компьютер, а не мешавшие и вытаскивающие шарики люди.

Искусственный интеллект определил, что "горняки" сыграют с немецкими "Баварией" (игра дома) и "Боруссией" (на выезде) из первой корзины, с итальянской "Аталантой" (дома) и английским "Арсеналом" (на выезде) из второй, со швейцарским "Янг Бойз" (дома) и нидерландским ПСВ (на выезде) из третьего, и с французским "Брестом" (дома) и итальянской "Болоньей" (на выезде) из четвертой.

Окончательный календарь с датами матчей будет опубликован 31 августа.

В УЕФА подготовили вместо восьми групп с 32 командами одну группу с 36 участниками. Все команды в основной части сыграют по восемь матчей — по два с командами из каждой корзины. Впервые эта часть завершится 29 января следующего года.

Первые восемь команд лиги выходят в 1/8 финала. Клубы с девятого по 24 места сыграют за участие в 1/8 финала.

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ФК Шахтер Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Бавария Арсенал Жеребьевка

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