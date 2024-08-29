Буряк дав прогноз на виступ Динамо у Лізі Європи

Буряк пояснив, як Динамо виступить у Лізі Європи
Колишній тренер збірної України Леонід Буряк вважає, що "Динамо" отримало прекрасний шанс проявити себе в єврокубках після того, як опинилося у Лізі Європи. Експерт вважає, що команда Олександра Шовковського зможе далеко зайти турнірною сіткою.
Буряк упевнений, що багато для "Динамо" залежатиме від результатів жеребкування, повідомляє Footboom.
"Динамо" не зуміло пробитися до основного турніру Ліги чемпіонів. Київська команда в рамках кваліфікації пройшла сербський "Партизан" (9:3) та шотландський "Рейнджерс" (3:1), але поступилася австрійському "РБ Зальцбург" (1:3). Тепер "біло-сині" зіграють в основному турнірі Ліги Європи.
Що Буряк сказав про виступ "Динамо"
Колишній тренер збірної України похвалив київську команду за швидкий атакувальний футбол і заявив, що "біло-сині" далеко зайшли в Лізі чемпіонів. Експерт пояснив, що одразу після підсумків жеребкування тренерський штаб "Динамо" спланує стратегію виступів у турнірі.
"Важливо також демонструвати якісні результати в чемпіонаті України, тобто проводити ротацію. Цікавим буде турнір Ліги Європи — за новим форматом. Це великий проєкт УЄФА — вісім матчів і можливість проявити себе повною мірою", — розповів Буряк.
Тренер вважає, що "Динамо" має лідерів і надійну основу, яка дозволяє команді боротися за перемогу в матчах із сильними суперниками. Команда прагне грати красиво та проводить багато часу в атаці.
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