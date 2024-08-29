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Буряк пояснив, як Динамо виступить у Лізі Європи

29 серпня 2024 10:01
Валерій Ковалевич - Редактор
Буряк дав прогноз на виступ Динамо у Лізі Європи
Георгій Бущан дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"
Валерій Ковалевич - Редактор

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк вважає, що "Динамо" отримало прекрасний шанс проявити себе в єврокубках після того, як опинилося у Лізі Європи. Експерт вважає, що команда Олександра Шовковського зможе далеко зайти турнірною сіткою.

Буряк упевнений, що багато для "Динамо" залежатиме від результатів жеребкування, повідомляє Footboom.

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"Динамо" не зуміло пробитися до основного турніру Ліги чемпіонів. Київська команда в рамках кваліфікації пройшла сербський "Партизан" (9:3) та шотландський "Рейнджерс" (3:1), але поступилася австрійському "РБ Зальцбург" (1:3). Тепер "біло-сині" зіграють в основному турнірі Ліги Європи.

Микола Шапаренко
Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Буряк сказав про виступ "Динамо"

Колишній тренер збірної України похвалив київську команду за швидкий атакувальний футбол і заявив, що "біло-сині" далеко зайшли в Лізі чемпіонів. Експерт пояснив, що одразу після підсумків жеребкування тренерський штаб "Динамо" спланує стратегію виступів у турнірі.

"Важливо також демонструвати якісні результати в чемпіонаті України, тобто проводити ротацію. Цікавим буде турнір Ліги Європи — за новим форматом. Це великий проєкт УЄФА — вісім матчів і можливість проявити себе повною мірою", — розповів Буряк.

Тренер вважає, що "Динамо" має лідерів і надійну основу, яка дозволяє команді боротися за перемогу в матчах із сильними суперниками. Команда прагне грати красиво та проводить багато часу в атаці.

Нагадаємо, Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не "Арсенал". 

Шапаренко піде з "Динамо" до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець.

Миколенку запропонували вигідний контракт в одному з найпопулярніших клубів Італії. 

Лунін прийняв рішення про те, де гратиме — це не "Реал". 

Визначились усі учасники Ліги чемпіонів та їх кошики посіву. 

спорт футбол Динамо Ліга Європи

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