Буряк дав прогноз на виступ Динамо у Лізі Європи

Георгій Бущан дякує вболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній тренер збірної України Леонід Буряк вважає, що "Динамо" отримало прекрасний шанс проявити себе в єврокубках після того, як опинилося у Лізі Європи. Експерт вважає, що команда Олександра Шовковського зможе далеко зайти турнірною сіткою.

Буряк упевнений, що багато для "Динамо" залежатиме від результатів жеребкування, повідомляє Footboom.

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"Динамо" не зуміло пробитися до основного турніру Ліги чемпіонів. Київська команда в рамках кваліфікації пройшла сербський "Партизан" (9:3) та шотландський "Рейнджерс" (3:1), але поступилася австрійському "РБ Зальцбург" (1:3). Тепер "біло-сині" зіграють в основному турнірі Ліги Європи.

Микола Шапаренко під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Що Буряк сказав про виступ "Динамо"

Колишній тренер збірної України похвалив київську команду за швидкий атакувальний футбол і заявив, що "біло-сині" далеко зайшли в Лізі чемпіонів. Експерт пояснив, що одразу після підсумків жеребкування тренерський штаб "Динамо" спланує стратегію виступів у турнірі.

"Важливо також демонструвати якісні результати в чемпіонаті України, тобто проводити ротацію. Цікавим буде турнір Ліги Європи — за новим форматом. Це великий проєкт УЄФА — вісім матчів і можливість проявити себе повною мірою", — розповів Буряк.

Тренер вважає, що "Динамо" має лідерів і надійну основу, яка дозволяє команді боротися за перемогу в матчах із сильними суперниками. Команда прагне грати красиво та проводить багато часу в атаці.

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