Миколенко перейде до одного з найпопулярніших клубів Італії

Віталій Миколенко у "Евертоні". Фото: instagram.com/mikola_16/

Футболіст англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко опинився за крок від трансферу до іншого клубу. "Іриски" отримали вигідну пропозицію щодо трансферу молодого захисника.

Миколенко може змінити команду вже цього тижня, повідомляє Tutto Mercato.

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Контракт Віталія Миколенка із "Евертоном" діє до літа 2026 року. Це не завадить українському футболісту змінити клуб, якщо "іриски" отримають вигідну пропозицію щодо продажу захисника. Саме це і сталося в останній тиждень трансферного вікна.

Віталій Миколенко у матчі проти "Тоттенгема". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Де гратиме Миколенко

У послугах 25-річного захисника зацікавив "Лаціо". Тренер римської команди Марко Бароні потребує швидкого флангового футболіста, який може не лише зіграти в обороні, а й підтримати атаку своєї команди.

"Лаціо" запропонував "Евертону" 30 млн євро за гравця збірної України. Італійський клуб веде з англійцями переговори про те, щоби виплатити цю суму за два роки. Миколенко зароблятиме в Серії А більше, ніж отримує у складі "ірисок".

В "Евертон" Миколенко перейшов із київського "Динамо" у січні 2022 року. Минулого сезону він став одним із лідерів англійської команди.

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