Олександр Усик висловився про хейтерів Василя Ломаченка та підтримав друга

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa/

Олександр Усик, володар титулів WBA, WBO та WBC у надважкій вазі, є другом та кумом володаря титулу IBF у легкому дивізіоні Василя Ломаченка. Раніше через політичні висловлювання у "Ломи" з'явилося багато критиків в Україні.

Масову критику у бік свого друга в інтерв'ю радіо НВ прокоментував Усик.

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Відповідаючи на запитання про критику у бік Ломаченко Усик зазначив, що не може говорити за спиною у Василя і ніяк не ставиться до цього питання.

Олександр наголосив, що для своїх близьких залишається героєм і не звертає уваги на критику. Усик вважає, що критикувати його може лише той, хто пройшов з ним той самий шлях, або його небесний батько.

"Василя Анатолійовича тут немає, я за свого неймовірно крутого брата нічого не можу говорити. Ніяк не відношусь. Сьогодні я герой, а завтра не герой. Для своїх дітей, для своєї дружини, для свого оточення я герой, і мені цього вистачає", — сказав Усик.

Зазначимо, що Усик 21 грудня проведе реванш проти британця Тайсона Ф'юрі. Ломаченко вирішив не виступати у 2024-го році.

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