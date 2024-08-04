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Ломаченко полетів у США і на вулиці мало не побився з чемпіоном світу — відео

4 серпня 2024 13:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Перепалка між Василем Ломаченком і Шакуром Стівенсоном на боксерському шоу — відео
Василь Ломаченко. Фото: скриншот YouTube
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Український чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Василь Ломаченко наразі перебуває не в Україні. Боксер виїхав до США, де відвідав боксерське шоу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадрімов.

На трибунах Ломаченко зустрівся з чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном, з яким у них виникла суперечка, яка потрапила на камери промоутерської компанії Matchroom Boxing.

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Між Ломаченком та Стівенсоном почалася словесна перепалка, в ході якої Шакур знову звинуватив Василя у відмові від бою та в тому, що українець його боїться.

Василь кричав, що Шакур хоче заробити гроші на його імені. "Лома" пропонував прямо в залі вийти та побитись безплатно.

Між боксерами стали охоронці, і якщо українця прийшлось тримати, то американець просто стояв біля співробітника охорони та вів словесну перепалку.

Зазначимо, що Ломаченко відмовився від боїв зі Стівенсоном та Джервонтою Девісом. Українець взяв перерву до кінця року.

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