Перепалка між Василем Ломаченком і Шакуром Стівенсоном на боксерському шоу — відео

Ломаченко полетів у США і на вулиці мало не побився з чемпіоном світу — відео
Український чемпіон світу за версією IBF в легкій вазі Василь Ломаченко наразі перебуває не в Україні. Боксер виїхав до США, де відвідав боксерське шоу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадрімов.
На трибунах Ломаченко зустрівся з чемпіоном WBC Шакуром Стівенсоном, з яким у них виникла суперечка, яка потрапила на камери промоутерської компанії Matchroom Boxing.
𝐒𝐇𝐀𝐊𝐔𝐑 & 𝐋𝐎𝐌𝐀 𝐒𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐈𝐓𝐘 ⚠️@ShakurStevenson 😤 @VasylLomachenko #RiyadhSeasonCard | @DAZNBoxing | #CrawfordMadrimov pic.twitter.com/0SA9pPuHzg— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 4, 2024
Охороні прийшлось розбороняти боксерів
Між Ломаченком та Стівенсоном почалася словесна перепалка, в ході якої Шакур знову звинуватив Василя у відмові від бою та в тому, що українець його боїться.
Василь кричав, що Шакур хоче заробити гроші на його імені. "Лома" пропонував прямо в залі вийти та побитись безплатно.
Між боксерами стали охоронці, і якщо українця прийшлось тримати, то американець просто стояв біля співробітника охорони та вів словесну перепалку.
Зазначимо, що Ломаченко відмовився від боїв зі Стівенсоном та Джервонтою Девісом. Українець взяв перерву до кінця року.
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