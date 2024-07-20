Ломаченко відмовився від бою з Девісом попри багатомільйонний гонорар

Ломаченко не захотів битися з Девісом — відповідь менеджера українця
Протягом липня боксерську спільноту підігрівали інформацією про можливий бій чемпіонів світу у легкій вазі Василя Ломаченка та Джервонти Девіса. Команди навіть розпочали переговори.
Проте Ломаченко відмовився від поєдинку з фаворитом, повідомив журналіст Стів Кім із посиланням на менеджера українця Егіса Клімаса.
Ломаченко відмовився від найбільшого бою у кар'єрі
За словами Клімаса, Ломаченко зараз не має настрою боксувати, і він повернеться, у кращому випадку, у 2025 році.
Василь хоче побути із сім'єю і багатомільйонний контракт не може його переконати.
"Для Ломаченка мотивація полягає не тільки в грошах. Він нічого не робить через гроші. Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів — якщо у нього немає мотивації, він не готуватиметься до бою", — сказав Клімас.
Якщо Ломаченко не проведе бій із Девісом, то кандидатами на поєдинок із Джервонтою залишаються Шакур Стівенсон та Ісаак Крус.
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