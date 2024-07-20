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Ломаченко не захотів битися з Девісом — відповідь менеджера українця

20 липня 2024 13:32
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Ломаченко відмовився від бою з Девісом попри багатомільйонний гонорар
Український боксер Василь Ломаченко. Фото: Скриншот YouTube
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

Протягом липня боксерську спільноту підігрівали інформацією про можливий бій чемпіонів світу у легкій вазі Василя Ломаченка та Джервонти Девіса. Команди навіть розпочали переговори.

Проте Ломаченко відмовився від поєдинку з фаворитом, повідомив журналіст Стів Кім із посиланням на менеджера українця Егіса Клімаса.

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Джервонта Девіс. Фото: instagram.com/gervontaa/

Ломаченко відмовився від найбільшого бою у кар'єрі

За словами Клімаса, Ломаченко зараз не має настрою боксувати, і він повернеться, у кращому випадку, у 2025 році.

Василь хоче побути із сім'єю і багатомільйонний контракт не може його переконати.

"Для Ломаченка мотивація полягає не тільки в грошах. Він нічого не робить через гроші. Ви можете запропонувати йому мільйони, десятки мільйонів доларів — якщо у нього немає мотивації, він не готуватиметься до бою", — сказав Клімас.

Якщо Ломаченко не проведе бій із Девісом, то кандидатами на поєдинок із Джервонтою залишаються Шакур Стівенсон та Ісаак Крус.

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