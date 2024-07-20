Ломаченко відмовився від бою з Девісом попри багатомільйонний гонорар

Украинский боксер Василий Ломаченко. Фото: Скриншот YouTube

В течение июля боксерское сообщество подогревали информацией о возможном бое чемпионов мира в легком весе Василия Ломаченко и Джервонты Девиса. Команды даже вступили в переговоры.

Однако Ломаченко отказался от поединка с фаворитом, сообщил журналист Стив Ким со ссылкой на менеджера украинца Эгиса Климаса.

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Джервонта Дэвис. Фото: instagram.com/gervontaa/

Ломаченко отказался от самого большого боя в карьере

По словам Климаса, у Ломаченко сейчас нет настроения боксировать, и он вернется, в лучшем случае, в 2025 году.

Василий хочет побыть с семьей, и многомиллионный контракт не может его переубедить.

"Для Ломаченко мотивация заключается не только в деньгах. Он ничего не делает из-за денег. Вы можете предложить ему миллионы, десятки миллионов долларов — если у него нет мотивации, он не будет готовиться к бою", — сказал Климас.

Если Ломаченко не проведет бой с Дэвисом, то кандидатами на поединок с Джервонтой остаются Шакур Стивенсон и Исаак Крус.

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