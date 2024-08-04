Перепалка между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном на боксерском шоу

Ломаченко улетел в США и на улице чуть не подрался с чемпионом мира — видео
Украинский чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко находится не в Украине. Боксер выехал в США, где посетил боксерское шоу Теренс Кроуфорд — Исраил Мадримов.
На трибунах Ломаченко встретился с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном, с которым у них возник спор, попавший на камеры промоутерской компании Matchroom Boxing.
𝐒𝐇𝐀𝐊𝐔𝐑 & 𝐋𝐎𝐌𝐀 𝐒𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀𝐓𝐄𝐃 𝐁𝐘 𝐒 ⚠️ @ShakurStevenson 😤 @VasylLomachenko #RiyadhSeasonCard | @DAZNBoxing | #CrawfordMadrimov pic.twitter.com/0SA9pPuHzg— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) August 4, 2024
Охране пришлось разнимать боксеров
Между Ломаченко и Стивенсоном началась словесная перепалка, в ходе которой Шакур снова обвинил Василия в отказе от боя и в том, что украинец его боится.
Василий кричал, что Шакур хочет заработать деньги на его имени. "Лома" предлагал прямо в зале выйти и подраться бесплатно.
Между боксерами стали охранники, и если украинца пришлось держать, то американец просто стоял возле сотрудника охраны и вел словесную перепалку.
Отметим, что Ломаченко отказался от боев со Стивенсоном и Джервонтой Дэвисом. Украинец взял перерыв до конца года.
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