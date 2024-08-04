Перепалка между Василием Ломаченко и Шакуром Стивенсоном на боксерском шоу

Василий Ломаченко. Фото: скриншот YouTube

Украинский чемпион мира по версии IBF в легком весе Василий Ломаченко находится не в Украине. Боксер выехал в США, где посетил боксерское шоу Теренс Кроуфорд — Исраил Мадримов.

На трибунах Ломаченко встретился с чемпионом WBC Шакуром Стивенсоном, с которым у них возник спор, попавший на камеры промоутерской компании Matchroom Boxing.

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Между Ломаченко и Стивенсоном началась словесная перепалка, в ходе которой Шакур снова обвинил Василия в отказе от боя и в том, что украинец его боится.

Василий кричал, что Шакур хочет заработать деньги на его имени. "Лома" предлагал прямо в зале выйти и подраться бесплатно.

Между боксерами стали охранники, и если украинца пришлось держать, то американец просто стоял возле сотрудника охраны и вел словесную перепалку.

Отметим, что Ломаченко отказался от боев со Стивенсоном и Джервонтой Дэвисом. Украинец взял перерыв до конца года.

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